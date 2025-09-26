La policía de Florida emitió el jueves una “Alerta Amber” (alerta de menores desaparecidos) en todo el estado por la desaparición de Caden Speight, un joven de 17 años que se cree fue víctima de un presunto tiroteo en Dunellon, condado de Marion, a unos 130 kilómetros al noroeste de Orlando.

El Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE) informó que, al llegar al lugar del presunto tiroteo, cerca del aeropuerto del condado de Marion, encontraron el automóvil de Caden Speight, pero aún no han logrado localizarlo.

Speight, descrito como un hombre blanco, de aproximadamente 1,83 metros de altura, 68 kilos de peso, y que vestía una camiseta y jeans, fue visto por última vez en la cuadra 12800 de la autopista SW 84, en Dunnellon. El adolescente desaparecido es originario del condado de Citrus.

Según informes locales, Caden Speight podría haber estado usando una gorra roja con el lema “Make America Great Again” (Hagamos a Estados Unidos grande otra vez) al momento de su desaparición.

Se ha emitido una “Alerta Amber” por el adolescente desaparecido Caden Speight ( Florida Department of Law Enforcement )

“El joven Caden podría estar acompañado por cuatro hombres no identificados, posiblemente de origen hispano”, indicó el FDLE en un comunicado.

“Podrían estar viajando en una furgoneta de color claro. Si los ve, NO SE ACERQUE. Contacte de inmediato a las autoridades”.

Según las investigaciones, se sospecha que Caden Speight está herido y en peligro.

Su vehículo fue encontrado con rastros de disparos.

El diario local The Ocala StarBanner reportó que la Oficina del Sheriff del Condado de Marion, con el apoyo de un helicóptero, ha estado buscando al joven durante toda la noche.

Se revisaron varios hospitales de la zona, pero hasta el momento no hay pistas claras sobre su paradero.

En una emotiva publicación en Facebook, la hermana de Caden hizo un desesperado llamado para que regrese sano y salvo a casa:

“Dios, solo quiero que vuelva a casa. No puedo dormir, comer ni hacer nada sin saber dónde está y si está bien. Por favor, no dejen de buscarlo. Todavía hay muy poca información sobre lo que pasó o dónde podría estar. No entiendo por qué ocurrió esto. Solo tráiganlo a casa”, escribió.

No está claro si Caden Speight abandonó el lugar del presunto tiroteo por voluntad propia o si fue secuestrado. Por su parte, las autoridades no han precisado cómo entró en contacto con los cuatro hombres no identificados, ni han ofrecido más detalles sobre lo ocurrido.

La policía pidió a la población que, en caso de tener información sobre el paradero del joven, se comuniquen de inmediato con la Oficina del Sheriff del Condado de Marion.

El incidente, que incluiría un tiroteo, se habría producido alrededor de las 4:00 p. m., y la Alerta Amber fue emitida horas más tarde, durante la noche del jueves.

Dado el contexto y los indicios encontrados, funcionarios de Florida han considerado la desaparición de Caden Speight como un caso de alta prioridad, enmarcado dentro de la categoría de persona desaparecida en posible peligro.

Traducción de Leticia Zampedri