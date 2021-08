Angela Merkel, quien hizo una carrera superando en astucia a poderosos rivales masculinos mientras dirigía a Alemania a través de un período de prosperidad de 16 años, dejará el cargo después de las elecciones parlamentarias del próximo mes como la primera canciller de posguerra del país en retirarse por su propia voluntad.

El liderazgo tranquilo de Merkel, la longevidad en el cargo y la gran reputación en el extranjero pueden haber ayudado a pulir la imagen de Alemania en el extranjero, pero su fracaso para preparar a un sucesor y sus esfuerzos por empujar a sus demócratas cristianos conservadores al centro político han debilitado a su partido en casa, posiblemente condenando al país, conservadores frustrados por el éxito a los escaños de la oposición después de las elecciones de septiembre.

El científico de formación imperturbable, que obtuvo un doctorado en química cuántica en la antigua Alemania Oriental comunista, ha sido el epítome de la tranquilidad mientras conducía a la UE y al país más importante del continente a través de una serie de crisis importantes, desde la crisis financiera mundial de 2008 hasta la crisis griega, la deuda y las crisis de la eurozona hasta la crisis de refugiados de 2015 y el tortuoso “Brexit” del Reino Unido. Merkel, que cumplió 67 años el mes pasado, también mostró mucha valentía al defender con firmeza pero cortésmente al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en cuatro años de devastadores ataques contra Alemania, la UE y la OTAN. También ha dirigido a Alemania a través de la crisis de covid-19 con aplomo, utilizando su formación científica para mantener a la mayoría de los alemanes apoyando las restricciones a veces dolorosas de su gobierno.

“La han llamado la 'líder del mundo libre' y yo diría que ha tenido una carrera muy exitosa”, dijo Julius van der Laar, estratega político internacional en Berlín. “Lo que los alemanes recordarán de ella dentro de unos años es que fue una época bastante turbulenta y ella navegó por Alemania y por ella misma con bastante destreza a través de todas estas diversas crisis. Ha sido una inteligente operadora política y notable en su habilidad para leer la opinión pública a medida que cambia”.

Merkel siempre ha sido un estudio rápido con una asombrosa habilidad para evaluar a sus contrapartes o audiencia en cualquier habitación sin revelar nada. No hay registros de arrebatos de ira y rara vez mostraba alguna emoción: una serenidad que los alemanes llegaron a adorar, eligiéndola en cuatro elecciones sucesivas después de que derrotara al socialdemócrata en ejercicio Gerhard Schroeder en 2005. Se la conocía cariñosamente como 'Mutti', que se traduce en literalmente como 'Momia', una presencia tranquila y tranquilizadora, no dada a los extremos. Solo despidió a un ministro, por insubordinación egoísta, durante sus cuatro mandatos y 55 ministros. Una de sus explicaciones favoritas para el enfoque desenfadado fue: "No servirá de nada intentar golpearte la cabeza contra la pared porque la pared siempre ganará".

Ayudó a guiar a la UE a través de un período de gran agitación. Ella asumió el cargo justo cuando la UE estaba duplicando su tamaño de 15 miembros a 28 y luego enfrentó desafíos como el aumento del terrorismo internacional, una afluencia masiva de refugiados, la crisis de la deuda de la zona euro y el surgimiento de partidos de extrema derecha en varios países, incluido el suyo. También era un baluarte de los valores liberales occidentales que rara vez vacilaba cuando se trataba de adoptar una postura firme, ya fuera contra la creciente agresión del presidente ruso Vladimir Putin y la creciente influencia de China.

"El método de Merkel fue la gestión de crisis: mantener el diálogo abierto en todas las circunstancias", dijo Jackson Janes, miembro principal del German Marshall Fund en Washington DC. “No dejes que las ollas hiervan, si es posible”. Lideró las negociaciones y sanciones con Putin en el trato con Ucrania, movió lentamente a Alemania en la dirección del apoyo económico para los socios europeos, ayudó a lidiar con el Brexit para que no se convirtiera en una enfermedad contagiosa en la UE y abrió las puertas a los refugiados. También se las arregló para tratar con cuatro presidentes muy diferentes en Washington".

Dominando el estilo alemán único de "liderar desde atrás" en Europa en un continente que todavía desconfía del liderazgo alemán abiertamente fuerte 75 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, Merkel ha sido vista como el par de manos seguras por excelencia. Su firme compromiso con la disciplina presupuestaria y la austeridad fiscal fue esencial para mantenerse en el poder en casa, pero la convirtió en una villana en países como Grecia, Italia y España. Los países del sur de Europa lucharon por cumplir con los altos estándares que Alemania y otros países del norte imponían al Banco Central Europeo y las instituciones de la UE.

Leer más: Cientos de refugiados afganos alojados en hoteles “corren el riesgo de perder servicios vitales de salud y educación”

Fue el gasto derrochador en el pasado en los llamados "países periféricos" de la UE lo que desencadenó una crisis de deuda y lo que finalmente se convirtió en una crisis monetaria más amplia de la eurozona. Su éxito en ayudar a mantener unida la moneda única cuando se tambaleó al borde del colapso en 2015 fue considerado como uno de sus grandes logros, a pesar de que le costó el apoyo de los votantes conservadores y los aliados del partido en casa, que habrían preferido ver Grecia y otros países muy endeudados como Italia se van. Ella describió la crisis como una amenaza existencial a la unidad europea: "Si el euro fracasa, Europa también fracasará".

Merkel se ganó el aplauso por su liderazgo después de que Rusia anexara Crimea en 2014 y los rebeldes pro-Rusia se apoderaran de las regiones del sureste de Donetsk y Lugansk. Lideró un frente unido en Occidente contra Putin mientras mantenía un importante diálogo con el presidente ruso. Ambos hablan el idioma del otro y utilizaron esas habilidades para facilitar sus intercambios. Merkel estudió ruso en su juventud y pasó un tiempo viviendo en Moscú.

Una vez, Putin casi logró hacer sonar a Merkel, quien desde entonces le tiene un profundo miedo a los perros, después de haber sido mordida cuando era niña. Posiblemente consciente de eso, Putin invitó a su gran labrador negro Konni a una reunión con Merkel en su residencia de verano en Sochi en 2007. “El perro no te molesta, ¿verdad?”, preguntó Putin, fingiendo ignorancia de la incomodidad de Merkel cuando el perro la olfateó genuinamente inconsciente. "Es una perra amigable y estoy seguro de que se portará bien". Merkel intentó hacer una broma en ruso para Putin sobre perros que no querían comerse a los periodistas. Más tarde se disculpó, diciendo que no conocía su fobia. Merkel dijo más tarde: “Creo que el presidente ruso era plenamente consciente de que no me encantó conocer a su perro. Él lo trajo de todos modos".

Quizás más que cualquier otra cosa, Merkel será recordada por su audaz decisión en 2015 (los rivales políticos lo llamaron imprudente) de abrir las fronteras del país a más de 1.5 millones de refugiados que llegan al norte de Europa desde Siria, Afganistán y Oriente Medio. Fue un acto de humanitarismo que cambió el panorama político y la vida en Alemania y la UE. Los historiadores dijeron que bien podría haber contribuido a las fuerzas que expulsaron al Reino Unido de la UE con su voto del “Brexit” menos de un año después.

La histórica decisión de Merkel fue aclamada al principio por millones de alemanes que recibieron a los refugiados que llegaban a las estaciones de tren con víveres, mantas e incluso juguetes para niños. La medida también fue aplaudida y apoyada inicialmente por muchos en toda Europa.

Sin embargo, las políticas altruistas de puertas abiertas de Merkel pronto provocaron profundas divisiones no solo en su país, sino también en su partido conservador demócrata cristiano y en la UE, así como en muchas naciones, especialmente en Europa del Este, que se oponían a acoger a una parte de los refugiados. El partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) en Alemania, que se creó en 2014 como un partido anti-euro opuesto a los esfuerzos de rescate de Merkel para Grecia, y los movimientos populistas en otras partes de Europa recibieron una nueva vida con la decisión de 2015 de suspender los controles fronterizos habituales y permitir la entrada de un gran número de refugiados. La AFD ha estado desviando un apoyo crucial en la extrema derecha del partido de Merkel durante los últimos siete años.

"Alemania es un país fuerte", dijo Merkel en Berlín, que se conoció como su famoso discurso "Wir schaffen das" ("Podemos manejar esto"). “La motivación con la que debemos abordar estas cosas tiene que ser: Hemos manejado mucho. Podemos manejar esto". Las críticas a su decisión de abrir las fronteras continuaron desarrollándose ya que hasta 10 mil refugiados por día ingresaban al país.

Las tensiones que siguieron provocaron una fuerte erosión del apoyo al partido conservador de Merkel en las elecciones en todo el país. Sus conservadores obtuvieron más del 35% en su primera victoria en 2005, pero cayeron al 32% en 2017. Ahora están votando a un magro 22% antes de las elecciones del 26 de septiembre, donde una coalición tripartita de centroizquierda de Verdes, Social Demócratas y demócratas libres ahora se ve como un resultado claramente viable.

Agravando los problemas de los conservadores está su candidato débil e impopular, Armin Laschet. El canciller derrotó hábilmente a una docena de rivales masculinos a lo largo de los años, eliminando políticamente una larga lista de posibles sucesores, pero dejando al partido sin un heredero aparente. Ella había apoyado a otra mujer para que la sucediera, la ministra de Defensa Annegret Kramp-Karrenbauer, pero renunció como presidenta del partido el año pasado después de una serie de errores.

A pesar de su continua popularidad, Merkel no ha hecho campaña en nombre de Laschet y hasta ahora solo tiene una aparición programada con el primer ministro del estado de Renania del Norte-Westfalia.

“Es una jugadora de poder increíblemente efectiva que mantuvo un estricto control sobre su partido”, dijo van der Laar, quien trabajó en las campañas de Obama en Estados Unidos. Envió a cualquier persona cercana a volverse peligrosa para ella a la UE en Bruselas o los derribó un poco en Alemania.

“Pero ahora está claro que no hay nadie en el banco que la sustituya. Eso va a ser un problema para su fiesta", esto también será parte de su legado.