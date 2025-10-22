Al menos 63 muertos en un choque de autobuses y otros vehículos en el oeste de Uganda

Al menos 63 personas murieron en un accidente que afectó a dos autobuses y otros dos vehículos en una carretera en el oeste de Uganda, informó la policía el miércoles, en uno de los peores accidentes de tráfico en el país de África Oriental en los últimos años.

Varias personas resultaron heridas en el accidente que ocurrió después de la medianoche en la carretera hacia Gulu, una ciudad importante en el norte de Uganda.

Dos conductores de autobús que iban en direcciones opuestas intentaron adelantar a otros vehículos y chocaron cerca de la ciudad de Kiryandongo , según la policía.

"En el proceso, ambos autobuses se encontraron de frente durante las maniobras de adelantamiento", dijo el comunicado de la policía.

Los accidentes de tráfico mortales son comunes en Uganda y en otras partes de África Oriental, donde las carreteras suelen ser estrechas. La policía generalmente culpa de estos accidentes a los conductores que exceden la velocidad. En agosto, un autobús que transportaba dolientes de regreso a casa desde un funeral en el suroeste de Kenia volcó y cayó en una zanja, matando al menos a 25 personas e hiriendo a varias otras.

El número de muertos en el último accidente en Uganda es inusualmente alto, dijo Irene Nakasiita, portavoz de Cruz Roja, quien describió a víctimas con miembros rotos y hemorragias. Dijo que las imágenes de la escena eran demasiado espantosas para compartirlas.

"La magnitud de este incidente es muy grande", dijo Nakasiita.

Si bien las víctimas de accidentes pueden esperar recibir ayuda de los testigos y otros rescatistas que acuden a los lugares de los accidentes, "por la noche ni siquiera hay espectadores", dijo.

La mayoría de las personas heridas recibían tratamiento en un hospital gubernamental cercano.

En Uganda, 5.144 personas murieron en accidentes de tráfico en 2024. Ese número aumentó desde 4.806 en 2023 y 4.534 en 2022, según las cifras oficiales de la policía, que muestran un preocupante aumento en el número total de muertos o heridos en accidentes de tráfico en los últimos años.

Los adelantamientos imprudentes y el exceso de velocidad representaron el 44.5% de todos los accidentes documentados en 2024, según el último reporte de criminalidad de la policía.

"A medida que continúan las investigaciones, instamos encarecidamente a todos los automovilistas a ejercer la máxima precaución en las carreteras, especialmente evitando adelantamientos peligrosos e imprudentes, que siguen siendo una de las principales causas de accidentes en el país", dijo la policía en su comunicado tras el último accidente.

____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.