África Occidental declara estado de emergencia debido a aumento de golpes militares

La reciente proliferación de golpes militares y las crisis de seguridad en África Occidental han dejado a la región en un estado de emergencia, afirmó un funcionario regional el martes.

Omar Touray, presidente de la Comisión de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), manifestó que ha habido una "creciente erosión de la inclusividad electoral en múltiples estados".

Touray expresó al consejo de mediación y seguridad del bloque el martes en Abuya, la capital de Nigeria, que a pesar de los esfuerzos por fortalecer los principios constitucionales, los estados miembros aún están presenciando acciones que los socavan.

"Los eventos de las últimas semanas han mostrado la necesidad imperiosa de una seria introspección sobre el futuro de nuestra democracia y la urgente necesidad de invertir en la seguridad de nuestra comunidad", declaró Touray. "Ante esta situación, Excelencias, es seguro declarar que nuestra comunidad está en un estado de emergencia".

El domingo, un grupo de soldados apareció en la televisión estatal de Benín para anunciar la disolución del gobierno en un intento de golpe que fracasó.

Esa insurrección fue la más reciente en una serie de alzamientos que han sacudido la región de África Occidental.

El mes pasado, un golpe militar en Guinea-Bisáu destituyó al presidente Umaro Embalo tras unas elecciones disputadas en las que tanto él como el candidato de la oposición se declararon ganadores.

La declaración de Touray puede ser un intento de restaurar la credibilidad del bloque tras una intervención amenazada pero nunca llevada a cabo en Níger en 2023, indicó Ulf Laessing, jefe del programa Sahel en la Fundación Konrad Adenauer.

"La CEDEAO está preocupada de que los golpes se conviertan en la nueva norma en África Occidental", comentó Laessing. Recordó que en Níger en 2023, el grupo amenazó con una intervención militar y estableció plazos sin tener una fuerza de reserva. "Ahora intentan mostrar que van en serio", añadió.

No está claro qué cambiará la declaración, o si desencadenará una nueva respuesta del bloque.

La CEDEAO ha tomado medidas similares antes, notablemente durante las guerras civiles en Liberia y Sierra Leona, aunque sin definirlas como estados de emergencia.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.