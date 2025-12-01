Acusan a 4 hombres en Sydney de difundir videos de abuso infantil vinculados a red internacional

Cuatro hombres de Sydney han sido acusados de delitos penales por su presunta participación en la distribución de material de abuso sexual de menores vinculado a una red internacional de abuso sexual infantil, informó la policía el lunes.

Una fuerza especial de la policía del estado de Nueva Gales del Sur identificó la red con sede en Sydney mientras investigaba la distribución en línea de material cifrado de abuso sexual de menores que involucraba temas ritualísticos y satánicos, dijo la detective superintendente Jayne Doherty.

“No hay abuso infantil común y corriente, todo es un abuso infantil abominable”, afirmó Doherty a los periodistas.

“Pero estos casos fueron particularmente devastadores porque utilizan símbolos y rituales en torno a... sus conversaciones sobre el abuso de niños. Tenía una perspectiva muy ritualista”, añadió.

La policía ejecutó múltiples órdenes de registro en Sydney el jueves pasado y cuatro hombres fueron arrestados.

La policía también incautó dispositivos electrónicos que supuestamente contenían miles de videos que mostraban el abuso de menores desde bebés hasta niños de 12 años.

“La policía alegará en el tribunal que este grupo internacional participaba en conversaciones y compartía material que representaba el abuso infantil y la tortura de niños, involucrando símbolos y rituales vinculados al satanismo y el ocultismo”, dijo Doherty.

Doherty manifestó que la policía no creía que los acusados hubieran grabado alguno de los materiales de abuso que compartieron.

La policía trabaja con sus socios internacionales para identificar a las víctimas y determinar dónde habían sido abusadas y quiénes eran sus agresores, dijo Doherty.

No se había identificado a ninguna víctima hasta el lunes, señaló.

La policía informó que uno de los arrestados, Landon Germanotta-Mills, de 26 años, desempeñó un papel principal en la red.

También fueron arrestados Stuart Woods Riches, de 39 años, Mark Andrew Sendecky, de 42 años, y Benjamin Raymond Drysdale, de 46 años.

Los cuatro fueron acusados de varios delitos relacionados con la difusión de material de abuso infantil en línea. Germanotta-Mills también fue acusado de difundir y poseer material de zoofilia, lo que también es un delito penal.

Legal Aid NSW, que representa a Germanotta-Mills, y Julian Balloot, el abogado que representó a los otros tres acusados la semana pasada, declinaron hacer comentarios a The Associated Press el lunes.

A los cuatro se les negó la libertad bajo fianza y comparecerán nuevamente ante la corte a finales de enero.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.