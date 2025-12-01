Los esfuerzos de recuperación tras inundaciones mortales avanzan en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia

Los esfuerzos de recuperación y ayuda avanzaban en partes del sudeste asiático y el sur de Asia, donde aún no se conoce el número total de muertos y desaparecidos después de que las fuertes lluvias e inundaciones dejaran un saldo devastador la semana pasada.

Las autoridades informaron de al menos 469 muertes debido al mal tiempo en Indonesia, 162 en Tailandia y 334 en Sri Lanka.

En Tailandia, el primer ministro, Anutin Charnvirakul, delineó el sábado planes de recuperación y compensación para la parte sur del país, donde el Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres dijo que las inundaciones severas en 12 provincias del sur afectaron a más de 1,4 millones de hogares y 3,8 millones de personas.

Las autoridades de Sri Lanka dijeron el lunes que los rescatistas aún están buscando a 370 personas desaparecidas. Casi 148.000 personas están alojadas en refugios temporales después de haber sido afectadas por las lluvias torrenciales de la semana pasada que inundaron hogares, campos y carreteras y provocaron deslizamientos de tierra, principalmente en la región montañosa central donde se cultiva té.

El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, prometió el lunes reconstruir la infraestructura mientras visitaba las áreas afectadas por inundaciones y deslizamientos de tierra en la isla de Sumatra, que dejaron a miles de personas sin hogar y 474 personas desaparecidas hasta el lunes.

Algunas áreas de Indonesia seguían inaccesibles el lunes después de que el desastre dañara carreteras y derribara líneas de comunicación, de modo que los residentes en áreas afectadas dependían de los suministros entregados desde aeronaves. Las inundaciones desplazaron a 290.700 personas en las provincias de Sumatra del Norte, Sumatra Occidental y Aceh, informó la Agencia Nacional de Gestión de Desastres.

Prabowo, quien visitó Sumatra del Norte el lunes y se esperaba que visitara Sumatra Occidental y Aceh durante el día, dijo que la respuesta del gobierno está llegando a quienes lo necesitan.

“Necesitamos enfrentar el cambio climático de manera efectiva", afirmó Prabowo. "Los gobiernos locales deben desempeñar un papel significativo en la protección del medio ambiente y en la preparación para las condiciones climáticas extremas que surgirán del cambio climático futuro”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.