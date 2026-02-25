Abogados buscan frenar política de CBP que presiona a menores no acompañados a autodeportarse

Defensores legales presentaron el martes una moción con la que buscan impedir que agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) insten a los menores migrantes que ingresan al país sin sus padres a deportarse voluntariamente en virtud de una política federal introducida el año pasado.

La Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Trata de 2008 exige que los agentes fronterizos que detienen a niños migrantes no acompañados que entran de forma ilegal al país los envíen a un albergue federal gestionado por otra agencia, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados. En esos centros, tienen acceso a abogados y a un juez de inmigración, y pueden hablar por teléfono con sus padres antes de aceptar la autodeportación o buscar otras opciones.

La nueva política introduce la opción de la deportación voluntaria antes de que los niños ingresen al centro, una práctica que comenzó en septiembre de 2025, según el testimonio de funcionarios de la CBP incluido en la demanda.

Si los menores rechazan regresar voluntariamente, la política amenaza con retenerlos durante largos periodos, arrestar y procesar a sus patrocinadores adultos que viven en Estados Unidos, y prohibirles solicitar una visa en el futuro, señalaron los defensores legales en la moción del martes.

Los abogados, que representan a niños guatemaltecos tras el intento fallido del gobierno de deportar a decenas de ellos en un vuelo nocturno improvisado en agosto, sostienen que la política viola una orden judicial vigente. Esta prohíbe al gobierno deportar a cualquier menor guatemalteco no acompañado a menos que haya pasado por algún procedimiento ante un tribunal migratorio.

Los abogados también piden al juez que amplíe la orden para incluir a niños de otros países, con la excepción de México y Canadá.

La CBP no respondió a un correo electrónico pidiendo comentarios.

Algunos menores contaron a los abogados que los agentes los amenazaron, les gritaron y los coaccionaron para que firmaran documentos que no entendían del todo, a veces debido a las barreras lingüísticas.

Una niña contó que un agente la convenció a la fuerza de firmar los papeles después de que se lastimó una pierna en un accidente de tráfico y le negaron atención médica.

“Pensé que tenía que firmar, pero no sabía por qué ni para qué”, dijo en una declaración escrita presentada ante el tribunal.

Mishan Wroe, abogada del National Center for Youth Law, afirmó que a estos menores no se les brindan las oportunidades que contempla la ley federal.

“Es claramente coercitivo amenazar a los niños con una detención prolongada mientras están asustados y no se les da la oportunidad de hablar con un abogado o con su familia antes de tomar una decisión que tiene graves implicaciones para su futuro”, manifestó Wroe el martes.

Michael Julien, funcionario de la CBP, escribió en su declaración presentada ante el tribunal que los agentes solo presentan la opción de la deportación voluntaria a algunos menores no acompañados que ingresan ilegalmente al país, y que es una opción que se plantea de forma oral, no por escrito.

Los abogados encontraron 13 casos en el sur de Texas en los que los menores fueron sometidos a la nueva política, pero creen que hay más.

“Creemos que esto les está ocurriendo a muchísimos más niños y que los 13 que se mencionan en nuestra moción son solo los que, de algún modo, se colaron entre las grietas”, dijo Kate Talmor, asesora principal del Institute for Constitutional Advocacy and Protection.

Los abogados solo pudieron enterarse e intervenir en nombre de los 13 menores porque, aunque firmaron documentos para regresar a su país bajo custodia de la CBP, no se encontró un vuelo a tiempo y fueron enviados a un albergue, agregó.

El gobierno federal tendrá dos semanas para presentar sus argumentos y luego el juez podrá determinar si interviene para impedir que la política se aplique a niños guatemaltecos y si amplía la protección a menores procedentes de otros países.

