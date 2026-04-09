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1 muerto y 2 desaparecidos tras el derrumbe de un estacionamiento en construcción en Filadelfia

FILADELFIA ESTACIONAMIENTO-COLAPSO
FILADELFIA ESTACIONAMIENTO-COLAPSO (AP)

Una persona murió y otras dos estaban desaparecidas después de que un estacionamiento en construcción en Filadelfia se derrumbara el miércoles, informaron las autoridades.

Un segmento del techo cayó y desencadenó un “colapso progresivo de secciones conectadas en los siete niveles”, declaró la alcaldesa Cherelle Parker a los periodistas el miércoles.

“Permítanme ser muy clara sobre algo en este momento: no renunciamos, no renunciaremos a estas personas y no descansaremos hasta que se haya localizado a todos tras esta tragedia”, afirmó Parker.

Los equipos rescataron a tres personas, incluida una que sufrió heridas críticas y más tarde murió en el hospital, indicó el comisionado de Bomberos de Filadelfia, Jeffrey Thompson. Otras dos fueron atendidas y dadas de alta.

Thompson señaló que el edificio es inestable y que, por ello, necesitan desmontarlo para poder registrar toda la estructura.

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“En realidad vamos a deconstruir este edificio y retirar capas, y eso hará que sea seguro para mi personal entrar y bajar a los niveles más bajos para asegurarnos de que no tenemos sobrevivientes allí abajo”, explicó Thompson.

Según Parker, el estacionamiento es propiedad del Children’s Hospital of Philadelphia y todos los permisos requeridos se emitieron correctamente y las inspecciones estaban al día. Añadió que la ciudad investigará el derrumbe.

El hospital indicó en un comunicado que está priorizando la seguridad de los trabajadores de la construcción y colaborando estrechamente con la ciudad y sus socios de construcción.

El gobernador de Pennsylvania, Josh Shapiro, dijo que su oficina apoyaba las labores de rescate.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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