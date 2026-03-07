Cómo el adelantar el reloj por el horario de verano podría afectar su salud

La mayor parte de Estados Unidos “adelanta el reloj” el domingo por el horario de verano. El perder esa hora de sueño puede hacer más que dejarle cansado e irritable al día siguiente: también podría perjudicar su salud.

Las mañanas más oscuras y más luz al atardecer desajustan su reloj biológico, lo que significa que el horario de verano puede traer consigo problemas de sueño durante semanas o más. Incluso, algunos estudios han encontrado un incremento en los infartos y los accidentes cerebrovasculares apenas después del cambio de hora de marzo.

Hay maneras de facilitar la adaptación, entre ellas recibir más luz solar para ayudar a reajustar su ritmo circadiano y lograr un sueño saludable.

¿Cuándo empieza el horario de verano?

El horario de verano comienza el domingo a las 2 de la mañana, y en la mayor parte de Estados Unidos se pierde una hora de sueño. El ritual se invertirá el 1 de noviembre, cuando los relojes “se atrasen” al concluir el horario de verano.

Hawai y la mayor parte de Arizona no hacen el cambio de primavera y se mantienen en el horario estándar todo el año, al igual que Puerto Rico, Samoa Americana, Guam y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. En el mundo, decenas de países también aplican el horario de verano, con fechas distintas de inicio y fin.

Algunas personas intentan prepararse para el horario de verano acostándose un poco más temprano dos o tres noches antes. Aunque para algunas personas volver a la rutina tras un cambio de una hora puede no ser tan difícil, es un desafío adicional para el tercio de los adultos en Estados Unidos que ya no duerme las siete horas nocturnas recomendadas.

¿Qué le pasa a su cerebro cuando hay luz hasta más tarde?

El cerebro tiene un reloj maestro que se ajusta con la exposición a la luz solar y a la oscuridad. Este ritmo circadiano es un ciclo de aproximadamente 24 horas que determina cuándo nos da sueño y cuándo estamos más alerta. Los patrones cambian con la edad, una de las razones por las que los niños que se levantan temprano se convierten en adolescentes a los que les cuesta despertar.

La luz de la mañana reajusta el ritmo. Al anochecer, los niveles de una hormona llamada melatonina empiezan a aumentar, lo que provoca somnolencia. Demasiada luz por la noche —esa hora extra del horario de verano— retrasa ese aumento y el ciclo se desincroniza.

La falta de sueño está vinculada con enfermedades cardíacas, deterioro cognitivo, obesidad y numerosos problemas más. Y ese reloj circadiano afecta más que el sueño: también influye en aspectos como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, las hormonas del estrés y el metabolismo.

¿Cómo afecta el cambio de hora a su salud?

Los choques automovilísticos mortales aumentan temporalmente durante los primeros días tras el cambio de hora de primavera, según un estudio sobre fallecimientos de tránsito en Estados Unidos. El riesgo fue mayor por la mañana, y los investigadores lo atribuyeron a la falta de sueño.

Luego está el vínculo cardíaco. La Asociación Estadounidense del Corazón hace referencia a estudios que dejan entrever un aumento en los infartos el lunes posterior al inicio del horario de verano, y de accidentes cerebrovasculares durante los dos días siguientes.

Los médicos ya saben que los infartos, especialmente los graves, son un poco más comunes los lunes en general, y por la mañana, cuando la sangre es más propensa a formar coágulos.

Los investigadores no saben por qué el cambio de hora se sumaría a ese vínculo con los lunes, pero es posible que la alteración circadiana abrupta agrave factores como la hipertensión en personas que ya están en riesgo.

Cómo adaptarse al horario de verano

Salga a recibir sol temprano por la mañana durante la primera semana del horario de verano, lo que puede ayudar a reajustar el reloj interno de su cuerpo. Adelantar rutinas diarias, como la hora de la cena o el momento en que hace ejercicio, también puede ayudar a darle señales a su cuerpo para que empiece a adaptarse, aconsejan expertos en sueño.

Las siestas por la tarde y la cafeína, así como la luz nocturna de los teléfonos y otros dispositivos electrónicos, pueden dificultar aún más adaptarse a una hora de acostarse más temprana.

¿Alguna vez Estados Unidos eliminará el cambio de horario?

Cada año se habla de poner fin al cambio de horario. Antes de comenzar su segundo mandato, el presidente Donald Trump prometió eliminarlo. Un proyecto de ley bipartidista llamado Ley de Protección del Sol, para hacer permanente el horario de verano, se ha estancado repetidamente en el Congreso.

Pero eso es lo contrario de lo que recomiendan algunos grupos de salud. La Asociación Médica Estadounidense y la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño coinciden en que es momento de eliminar los cambios de hora, y sostienen que mantener el horario estándar todo el año se alinea mejor con el sol —y con la biología humana— para un sueño más uniforme.

