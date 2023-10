Esta nota fue originalmente publicada en 2022.

Will Smith pareció golpear a Chris Rock en la 94ª entrega anual de los Óscar antes de gritarle al comediante “mantén el nombre de mi esposa fuera de tu jo**** boca”.

Esto se convirtió rápido en el momento más comentado de la noche y la pareja al inicio pareció reírse del tenso momento.

El altercado se dio después de que Rock dijera: “Jada, te amo. ‘GI Jane’, no puedo esperar a verte”, al referirse a la esposa de Smith, Jada Pinkett Smith y su cabeza rapada.

El comentario hizo que Smith subiera al escenario y golpeara al comediante, una reacción que no se ha confirmado si es un acto o no.

Will y Jada han tenido altibajos muy públicos en su relación de 28 años, entonces, ¿dónde se encuentran ahora?

1994: Will y Jada se conocen en el set de The Fresh Prince of Bel-Air

Will y Jada se conocieron después de que ella hiciera una audición para el papel de la novia de Will en The Fresh Prince of Bel-Air. Si bien ella no consiguió el papel, la pareja se llevó bien, a pesar de que Will estaba casado con Sheree Zampino en ese momento, con quien tiene a su hijo Trey.

“Me di cuenta de que no estaba con la persona con la que se suponía que debía estar”, le comentó a Red Table Talk de Jada en 2018. “Estaba sentado en un excusado y lloraba y reía sin control, sabía [que Jada] era la mujer con la que se suponía que debía estar”.

Will y Jada en el 2000 (Getty)

1995: La pareja comienza a salir de forma oficial

No fue hasta 1995 que Will y Jada comenzaron a salir en serio después de que Will finalizó su divorcio de Zampino.

1997: Will y Jada se comprometen y se casan

Will le hizo la propuesta a Jada en noviembre de 1997 y se casaron solo un mes después en Baltimore.

A Jada al principio no le convenció la idea del matrimonio. Ella le comentó a People en 2019: “Nunca quise casarme. Pero mi madre me dijo: ‘Tienes que casarte’, ella es muy anticuada, y Will quería una familia. Así que dije: ‘Está bien, tal vez sea algo que deba hacer’”.

1998: Nace su primer hijo

El primer hijo de Jada y Will, Jayden, nació en julio de 1998.

2000: Nace su segundo hijo

Jada y Will le dieron la bienvenida a su hija Willow en el 2000. Willow ahora es cantante.

Will y Jada con su hijo Jayden en 2003 (Getty)

2013: Jada niega los rumores de matrimonio abierto (o algo así)

Después de una década y media tranquila durante la cual hicieron y criaron a sus hijos, Jada recurrió a Facebook para abordar los rumores de que ella y Will tenían una relación abierta.

Ella escribió: “Así es como cambiaré mi declaración... Will y YO podemos hacer LO QUE QUERAMOS, porque CONFIAMOS el uno en el otro para hacerlo. Esto NO significa que tengamos una relación abierta... esto significa que tenemos una relación ADULTA”.

2015: Will aborda los rumores de divorcio

Will habla sobre los continuos rumores de separación al aclarar que la pareja no se divorciaría.

“En circunstancias normales, no suelo responder a las tonterías. Pero tanta gente me ha dado su ‘más sentido pésame’ que pensé: ‘¡Qué diablos... yo también puedo ser tonto!’ escribió en Facebook en ese momento. “Entonces, en aras de lo redundante, repetitivo, una y otra vez… Jada y yo… ¡NO NOS DIVORCIAREMOS!”.

2018: Will reveló que él y Jada no se refieren a sí mismos como un matrimonio

En un episodio del podcast “Rap Radar” de TIDAL, Will comentó que él y Jada “nos referimos a nosotros mismos como compañeros de vida, donde entras en ese espacio en el que te das cuenta de que estás literalmente con alguien por el resto de tu vida. No hay ningún factor decisivo. No hay nada que ella pueda hacer, nunca. Nada que pudiera romper nuestra relación. Tiene mi apoyo hasta la muerte y se siente muy bien llegar a ese espacio”.

2020: August Alsina afirma que tuvo una aventura con Jada

August Alsina y Jada se conocieron en 2015, pero no fue hasta 2020 que afirmó que él y Jada habían salido mientras ella estaba casada y que su matrimonio con Will era abierto durante ese tiempo.

Alsina declaró que Will les dio a él y a Jada su “bendición”, y agregó: “De hecho, me senté con Will y tuve una conversación debido a la transformación de su matrimonio a una sociedad de por vida de la que han hablado varias veces y que no involucra romanticismo”.

Alsina agregó que “me entregué por completo a esa relación durante varios años de mi vida y de verdad la amé profundamente y la amé muchísimo”.

El mismo día que surgieron las afirmaciones de Alsina, los representantes de Jada dijeron que “no eran ciertas en absoluto”.

Menos de dos semanas después, Jada y Will aparecieron en un episodio de Red Table Talk de Jada donde ella confirmó que tenía una relación con Alsina y aseguró que ella y Will estaban separados en ese momento.

“Decidimos que nos íbamos a separar por un periodo de tiempo y tú descubres cómo hacerte feliz y yo descubriré cómo hacerme feliz”, expresó Jada en ese momento.

“A partir de ahí, con el paso del tiempo, me metí en un tipo diferente de enredo con August... Sí, era una relación por completo”.

Jada también aseguró que Will no le dio permiso ya que la única persona que podía darle permiso era ella misma.

2021: Jada habla sobre su vida sexual y la de Will, se publican las memorias de Will

En otro episodio de Red Table Talk en octubre de 2021, Jada expresó que “se necesita trabajo” para mantener la pasión en el dormitorio.

“Es difícil... Sobre lo que Will y yo hablamos mucho es el viaje. Empezamos en esta [relación] a una edad muy temprana, 22 años... Creo que esperas que tu pareja sepa, sobre todo cuando se trata de sexo. Es como: ‘Bueno, si me amas, debes saberlo. Si me amas, deberías leer mi mente. Eso es un gran problema’”, comentó en ese momento.

Al mes siguiente, se publican las memorias de Will que detallan varios problemas que la pareja ha tenido a lo largo de los años. Escribió que “sufrían la muerte brutal de nuestras fantasías románticas, la quema de la ilusión idealista del matrimonio perfecto y la familia perfecta. Ninguno de nosotros quería el divorcio; sabíamos que nos amábamos, y algunos aspectos de nuestra unión eran mágicos. Pero la estructura de la vida que habíamos establecido nos estrangulaba a ambos”.

2022: Sin declaración de infidelidad e incidente de los Óscar

Durante una entrevista en CBS Sunday Morning a principios de este mes, Will declaró que él y Jada nunca se habían acusado mutuamente de ser infieles.

Él agregó: “Nunca. Nunca ha habido infidelidad en nuestro matrimonio... Y nunca nos hemos sorprendido con nada jamás... He decidido que charlar sobre mi vida puede ser de beneficio para las personas. Creo que la charla es la primera etapa para tener una conversación real y poder explorar de verdad si algunas de las cosas en tu corazón son amorosas o venenosas”.

En la noche de los Óscar del 27 de marzo, Will pareció irritarse por los comentarios que Rock hizo sobre su esposa en la ceremonia. Durante su discurso de aceptación entre lágrimas como Mejor Actor, Will aseveró que era un “feroz defensor de su familia”.