Adiós a Bennifer: la historia del fracaso matrimonial de Jennifer Lopez y Ben Affleck

Tras dos años de matrimonio y un sinfín de rumores de separación, se confirma que Jennifer Lopez y Ben Affleck terminaron (otra vez) su relación después de que la cantante de ‘Let’s Get Loud’ presentara sin abogado la demanda de divorcio ante el Tribunal Superior de Los Ángeles.

La especulación de que Lopez y Affleck habían terminado mucho antes de que la estrella de Hustlers presentara la demanda cobró fuerza a causa de varios indicios: la pareja llevaba más de 40 días sin ser fotografiada junta, Affleck fue visto en repetidas ocasiones sin su anillo de boda y no fue al cumpleaños temático de Bridgerton de J-Lo, su mansión conjunta de USD 68 millones en Beverly Hills se puso a la venta, y, finalmente, Affleck se hizo un mohicano que se interpretó como la “crisis de los cuarenta”.

En el tribunal, la fecha de la separación de Bennifer figura oficialmente como 26 de abril. Asimismo, cabe destacar que la demanda se presentó el martes 20 de agosto, en el aniversario exacto de dos años de la extravagante ceremonia de boda de la pareja en Savannah, Georgia, según TMZ.

A medida que surgen más detalles sorprendentes sobre la tan sospechada separación de J-Lo y Ben Affleck, repasamos cada etapa del reencuentro de Bennifer.

Bennifer se reencuentra: mayo de 2021

En abril de 2021, Lopez anunció que se había separado de su expareja, el jugador de béisbol profesional Alex Rodríguez. Ese mismo mes, Affleck compartió varios elogios sobre la cantante con InStyle, en las que afirmaba que se había sentido “humilde y asombrado” por su talento y determinación a lo largo de su carrera.

Los fans de J-Lo y Ben Affleck lo celebraron un mes después, cuando la pareja fue vista tomada de la mano tras “regresar de unas vacaciones en Big Sky, Montana”, casi dos décadas después de cancelar su primer compromiso, posponer su boda y romper en 2004.

J-Lo anuncia su segundo compromiso con Affleck: abril de 2022

open image in gallery Lopez y Affleck ( Getty Images )

Un año después de retomar su romance, Lopez anunció que se había comprometido con Affleck por segunda vez tras ser vista por los fotógrafos luciendo un enorme anillo de diamantes.

La cantante declaró entonces a People que su reencuentro con Affleck fue una “consecuencia hermosa” y llega en un momento “de nuestras vidas en el que podemos apreciarnos y celebrarnos el uno al otro, y respetarnos mutuamente”.

La pareja contrae matrimonio en una pequeña ceremonia en Las Vegas: julio 2022

Tres meses después de su compromiso, Lopez y Affleck se fugaron a The Little White Chapel de Las Vegas para casarse. Escribió J-Lo en su boletín de entonces: “Lo conseguimos. El amor es hermoso. El amor es amable. Y resulta que el amor es paciente. Paciente para esperar veinte años”.

Lopez y Affleck celebran su segunda boda: agosto 2022

Semanas después de casarse por primera vez en Las Vegas, Affleck y Lopez organizaron una gran ceremonia de boda y una fiesta en la casa de USD 8 millones del actor en Savanna, Georgia. J-Lo lució un vestido de Ralph Lauren con una cola de aproximadamente 6 metros de largo y más tarde informó a los suscriptores de su boletín de noticias: “Ese día se curaron algunas viejas heridas y por fin nos quitamos de encima el peso del pasado. Un ciclo completo, y no como lo habíamos planeado. Mejor”.

open image in gallery Affleck y Lopez asisten a la gala Art+Film del LACMA ( Getty Images for LACMA )

Affleck califica de “adicción” la necesidad de fama de J-Lo: febrero de 2024

En 2024, J-Lo lanzó un nuevo álbum, This is Me… Now, que se publicó junto con una película experimental autofinanciada, This is Me… Now: A Love Story y un documental de Amazon Prime, The Greatest Love Story Never Told.

En este último aparecían clips de Affleck admitiendo aspectos de su relación con Lopez que le hacían sentirse incómodo, lo que desató aún más rumores de divorcio.

“Cuando nos reencontramos, le dije: ‘Mira, una de las cosas que no quiero es una relación en las redes sociales’”, reveló Affleck. “Entonces me di cuenta de que no es justo pedirlo. Es parecido a casarte con un capitán de barco y decirle: ‘Bueno, no me gusta el agua’. Solo somos dos personas con enfoques diferentes que intentan aprender a llegar a un acuerdo”.

Affleck y Lopez ponen a la venta su casa en común: julio 2024

En medio de las continuas especulaciones de divorcio, Affleck compró en julio una casa de USD 20 millones en Los Ángeles, solo unas semanas después de poner a la venta su casa de Beverly Hills con Lopez, de 12 habitaciones, por USD 68 millones.

Ahora que se les menciona como una “pareja separada”, no se les ha visto juntos en público desde hace cuatro meses. Los fans también señalaron que la pareja había pasado el 4 de julio y su aniversario de boda separados.

Lopez celebra su cumpleaños sin Affleck: julio de 2024

Para celebrar sus 55 años, J-Lo organizó una gran fiesta temática de Bridgerton en los Hamptons, a la que Affleck no asistió. El mismo día, el director de Air fue visto en la costa opuesta, en Los Ángeles y sin su anillo de boda.

Lopez reveló más tarde a sus seguidores de Instagram que había “derramado algunas lágrimas” en el último año de su vida y les agradeció su apoyo.

J-Lo solicita oficialmente el divorcio de Affleck: agosto de 2024

El 20 de agosto, Lopez solicitó el divorcio de Ben Affleck tras dos años de matrimonio. Según fuentes de TMZ, la pareja no tiene un acuerdo prenupcial en vigor, lo que significa que las ganancias de los últimos dos años podrían considerarse bienes gananciales durante el proceso de divorcio.

