Cómo ver el desfile de Victoria’s Secret donde una estrella deportiva de EE. UU. hace historia en la pasarela

Este miércoles, los fanáticos del deporte verán una cara conocida en la pasarela del desfile de Victoria’s Secret.

Angel Reese, jugadora de las Chicago Sky, hará historia al convertirse en la primera atleta profesional en participar en el icónico desfile, como parte del elenco estelar del segmento “Wings Reveal”, que se realizará en Nueva York.

Reese, de 23 años, fue campeona nacional con la Universidad Estatal de Luisiana (LSU) y elegida jugadora más valiosa del torneo de la NCAA en 2023.

Ahora, subirá a un escenario completamente distinto con las emblemáticas alas de ángel, símbolo del desfile durante décadas, mientras reafirma su imagen como una figura reconocida por su seguridad, carisma y versatilidad.

Con un estilo propio y una fuerte presencia en redes sociales, se ha consolidado como una de las caras más visibles del deporte femenino y ha logrado conectar el mundo del deporte con la moda y la cultura pop.

El desfile de lencería debutó en 2001 y se celebró anualmente durante casi 20 años, hasta que fue cancelado en 2019; sin embargo, regresó el año pasado, cuando Reese asistió como espectadora.

La edición 2024 comenzará a las 7:00 p. m. (hora del Este de EE. UU.) y se transmitirá en vivo por YouTube, con música en vivo, celebridades y un elenco destacado: Tyla se presentará en el escenario y modelos como Gigi Hadid y Adriana Lima volverán a lucir las icónicas alas.

El espectáculo también estará disponible para quienes tengan suscripción en Prime Video, Amazon Live, la app de compras de Amazon y el canal Amazon Live dentro de la app de Prime Video.

Traducción de Leticia Zampedri