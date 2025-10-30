El cierre de gobierno en EEUU afecta a pacientes que se benefician de la telemedicina

Bill Swick tiene una rara enfermedad cerebral degenerativa que inhibe su movilidad y habla. En lugar de lidiar con el inconveniente de viajar una hora a una clínica en el centro de Chicago para visitar a una terapeuta del habla, recurre a las citas virtuales desde la comodidad de su hogar.

Sin embargo, Swick, de 53 años, no ha tenido acceso a esas citas en el último mes.

El cese de operaciones del gobierno federal que inició hace casi un mes detuvo la financiación del programa de telemedicina de Medicare que le paga a la terapeuta de Swick. Así que él y su esposa están practicando estrategias antiguas en lugar de aprender nuevas habilidades para manejar sus crecientes dificultades con el procesamiento del lenguaje, la conexión de palabras y el ritmo al hablar.

“Es frustrante porque queremos continuar con su camino, con su progreso”, expresó Martha Swick, de 45 años, quien cuida a su esposo desde que fue diagnosticado hace tres años, durante una entrevista en su hogar en Minooka, Illinois. “Trato de tener toda su terapia y todo organizado para él, para hacer su día más fácil y fluido, y luego todo tiene un obstáculo, y tenemos que parar y esperar”.

Su experiencia se ha vuelto común en las últimas semanas entre los millones de pacientes con planes de tarifa por servicio de Medicare que dependen de las exenciones de la telemedicina creadas durante la pandemia para asistir a citas médicas desde casa.

Mientras el Congreso no ha logrado un acuerdo para financiar al gobierno, las exenciones han caducado, incluso con el apoyo de republicanos y demócratas. Como resultado, los proveedores médicos están decidiendo si pueden continuar ofreciendo servicios de telemedicina sin la garantía de reembolso o si necesitan detener las visitas virtuales por completo.

Eso ha dejado a una población de pacientes, en su mayoría adultos mayores, con menos opciones para buscar especialistas o recibir ayuda cuando no pueden viajar físicamente lejos de casa.

Swick, cuya degeneración corticobasal causa síntomas similares a la enfermedad de Parkinson, ya no puede alimentarse o vestirse solo y tiene problemas con el equilibrio y al caminar. Añadir la pesadilla logística de conducir hasta la ciudad en el tráfico, y la terapia del habla en persona no es una tarea que valga la pena para él y su esposa.

Pero perder aunque sean unas pocas citas puede impedir el progreso de los pacientes con demencia y otras condiciones degenerativas que dependen del cuidado continuo, dijeron los expertos.

“Sientes que estás retrocediendo”, manifestó Swick en la entrevista.

Una pausa temporal, con un impacto significativo

Antes de la pandemia, Medicare solo pagaba por citas médicas virtuales en circunstancias limitadas, incluidas áreas rurales designadas y cuando los pacientes se conectaban desde sitios elegibles, como hospitales y clínicas.

Eso cambió en 2020, cuando la primera administración Trump expandió dramáticamente la cobertura de la medicina virtual en respuesta a la emergencia de salud pública. Medicare comenzó a reembolsar una amplia gama de visitas de telemedicina, eliminando el requisito geográfico y permitiendo a los pacientes recibir llamadas desde sus hogares.

El Congreso estuvo extendiendo rutinariamente las flexibilidades de la telemedicina y estaba listo para hacerlo nuevamente antes de que expiraran el 30 de septiembre. Pero cuando las negociaciones presupuestarias se estancaron y el gobierno cerró el 1 de octubre, la votación nunca ocurrió, dejando el programa temporalmente sin fondos.

Con más de 4 millones de beneficiarios de Medicare de tarifa por servicio utilizando telemedicina en la primera mitad de 2025, según la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown, la pausa ha tenido un gran impacto en una población ya vulnerable.

Los servicios de terapia del habla de Swick son proporcionados por el negocio Memory and Aphasia Care del área de Chicago. La propietaria Becky Khayum dijo que muchos de sus clientes están en diferentes ciudades y estados y buscan a sus terapeutas porque se especializan en demencias frontotemporales.

“Ahora, de repente, sin los servicios de telemedicina, ya no tienen el apoyo para participar en esas actividades que son tan importantes para ellos”, comentó Khayum. “El riesgo es que podríamos ver un retiro social; podríamos ver un aumento en la depresión y la ansiedad”.

Las visitas virtuales también pueden ser útiles en diferentes áreas de la medicina. El médico familiar Faraz Ghoddusi, de Tigard, Oregon, dice que utiliza la telemedicina para dar seguimiento y ayudar a sus pacientes a manejar sus condiciones, como diabetes y enfermedad pulmonar crónica. Indicó que en la pausa actual de medicina a distancia de Medicare, uno de sus pacientes no estaba teniendo chequeos regulares y terminó en la sala de emergencias.

Susan Collins, de 73 años, en Murrieta, California, dijo que las citas virtuales reembolsadas por Medicare fueron un “tremendo alivio” para ella cuando cuidaba a tiempo completo a su ahora difunto esposo, Leo. Antes de que él muriera el año pasado de parálisis supranuclear progresiva, un raro trastorno cerebral, le costaba mucho trabajo levantarlo de su silla de ruedas para sacarlo y meterlo del coche para llevarlo a su cita médica a 111 kilómetros (60 millas) de su hogar.

“Él estaba mucho más seguro en casa”, señaló Collins, destacando que la telemedicina era un recurso útil cuando su esposo necesitaba una consulta de medicación o síntomas, pero no un examen físico completo.

Los médicos responden de manera diferente

La guía más reciente de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid no prohíbe a los proveedores médicos ofrecer servicios de telemedicina durante la pausa, pero tampoco garantiza que recibirán reembolsos si lo hacen.

En respuesta, los proveedores están decidiendo si pueden absorber el riesgo de seguir ofreciendo cuidados sin la garantía de que recibirán su pago cuando el gobierno reanude actividades.

Khayum, en Illinois, tuvo que dejar de ofrecer servicios de telemedicina a pacientes de Medicare porque su pequeño negocio no podría manejar la posibilidad de perder pagos. Ghoddusi, el médico familiar, dijo que su práctica en Oregon está cumpliendo con las citas virtuales hechas antes del 1 de octubre, pero no está programando más para pacientes de Medicare hasta que se restablezca la financiación.

Genevieve Richardson, propietaria de un negocio de patología del habla en Austin, Texas, ha dejado de ofrecer servicios de telemedicina a sus clientes de Medicare que están repartidos por todo el país. Los está refiriendo a clínicas ambulatorias en sus áreas que pueden proporcionar servicios de emergencia en persona.

Los principales hospitales también están sopesando proporcionar atención virtual a pacientes de Medicare. Helen Hughes, directora médica de la Oficina de Telemedicina en Johns Hopkins Medicine, dijo que el hospital continuó en un inicio con la atención, pero pausó la programación de más visitas de telemedicina de Medicare a partir del 16 de octubre debido al cierre.

Indicó que la incertidumbre en torno a las exenciones ha sido “una montaña rusa total”.

Persiste el estancamiento en el Congreso

El cierre del gobierno está por cumplir un mes sin un final claro a la vista. Mientras tanto, las flexibilidades de telemedicina de Medicare y un programa separado de Medicare que ofrece a los pacientes atención a nivel hospitalario en casa permanecen pausados.

Mei Kwong, directora general del Centro de Política de Salud Conectada, dijo que la solución más simple para renovar las exenciones de telemedicina sería que el Congreso votara por separado sobre ellas.

Las manos de los administradores de la salud federal “están un poco atadas”, comentó. “Así que realmente se necesita que el Congreso actúe”.

Pero con los legisladores divididos y buscando influencia, las esperanzas de tal acción son bajas.

Martha Swick, practicando ejercicios de palabras con su esposo en su hogar una mañana reciente, dijo que si no se encuentra una solución pronto, “mi colección de recursos se va a agotar”.

“Solo estoy haciendo lo que puedo en casa como esposa y cuidadora”, señaló. “Pero eventualmente realmente voy a necesitar que esas citas regresen”.

______

Swenson informó desde Nueva York.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.