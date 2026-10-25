Uganda refuerza controles fronterizos para frenar la propagación del ébola

Uganda está reforzando los controles fronterizos para frenar la propagación del mortífero virus del ébola y ahora exige que los ciudadanos que regresen de la vecina República Democrática del Congo pasen 21 días en cuarentena a su propio costo, informó el Ministerio de Salud el domingo, mientras los investigadores examinan cómo una mujer que viajó de Uganda a Nigeria contrajo la enfermedad.

El brote en el Congo ha matado a miles, pero Uganda no ha registrado casos confirmados desde que declaró terminado su brote el 28 de julio. Estableció por primera vez controles fronterizos en mayo, restringiendo a todos salvo a los viajeros esenciales, incluidos trabajadores humanitarios y conductores de camiones, sujetos a controles.

Aquellos con antecedentes de viajes al Congo no pueden transitar por Uganda, tampoco en vuelos chárter.

Según las nuevas medidas anunciadas el domingo, los viajeros congoleños no esenciales deberán regresar por el cruce fronterizo más cercano y ellos asumirán el gasto, mientras que quienes ingresen ilegalmente enfrentarán procesos judiciales, indicó el ministerio ugandés.

Los controles se han intensificado en el Aeropuerto Internacional de Entebbe y en las fronteras terrestres. Todos los que lleguen deben completar un formulario de localización de pasajeros y someterse a un control sanitario, incluidos diplomáticos y personal de las Naciones Unidas.

Consultado sobre reportes de que la primera paciente de ébola de Nigeria no había visitado el Congo, el ministro de Salud, Chris Baryomunsi, señaló que los investigadores ugandeses no habían establecido si ella viajó allí. Indicó que tenía familiares en Uganda y el Congo y que poseía dos pasaportes, uno de ellos ugandés. No identificó el segundo país emisor.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Suiza dijo a The Associated Press el viernes que la mujer, casada con un diplomático suizo en Nigeria, no había visitado el Congo y se creía que había contraído ébola mientras viajaba a Uganda.

Baryomunsi manifestó que las autoridades nigerianas no habían proporcionado toda la información que Uganda necesitaba. Los investigadores están trabajando con Nigeria y socios internacionales para revisar los hallazgos genómicos y verificar sus desplazamientos e interacciones en Uganda y en ruta hacia Abuya. Los resultados se darán a conocer más adelante, afirmó Baryomunsi.

El ministro de Salud de Nigeria, Muhammad Pate, dijo el viernes que la infección de la mujer parecía estar estrechamente relacionada con el primer caso de Kenia, aunque advirtió que esto no necesariamente establecía la vía de transmisión.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África habían dicho previamente que ambos pacientes pasaron por el aeropuerto de Entebbe el 3 de octubre. Dónde contrajo ébola la paciente nigeriana sigue sin resolverse.

Uganda también informó que los 60 contactos del primer paciente de Kenia, incluidos personal fronterizo, empleados de hotel y operadores de transporte, completaron 21 días de monitoreo sin síntomas y fueron dados de alta del seguimiento.

El paciente, un hombre keniano de 40 años que vivía en el Congo, viajó por Uganda y llegó a Kenia el 3 de octubre. Dio positivo y murió el 5 de octubre. Ocho contactos dieron positivo posteriormente; un familiar cercano de 65 años murió el viernes, lo que elevó a dos el número de fallecidos en Kenia.

Uganda dijo que había desplegado expertos en ébola en el Congo para ayudar a contener el virus del ébola tipo Bundibugyo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.