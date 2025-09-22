Trump promociona vínculos no probados entre Tylenol, vacunas y autismo sin presentar nueva evidencia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó el lunes la plataforma de la presidencia para promover vínculos no comprobados entre el Tylenol, las vacunas y el autismo sin presentar nuevas evidencias.

Hablando desde la Casa Blanca, Trump afirmó que las mujeres no deberían tomar acetaminofén, conocido por la marca comercial Tylenol, "durante todo el embarazo". Agregó que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) comenzaría a notificar a los médicos que el uso de acetaminofén "puede estar asociado" con un mayor riesgo de autismo, pero no proporcionó por el momento ninguna evidencia médica para la nueva recomendación.

Trump también planteó preocupaciones infundadas sobre que las vacunas contribuyen al aumento de las tasas de autismo, el cual afecta a uno de cada 31 niños en Estados Unidos hoy día, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr, dijo que, a instancias de Trump, lanzará un esfuerzo "de todas las agencias" para identificar todas las causas del autismo, involucrando a los Institutos Nacionales de Salud, la FDA, los CDC y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid.

Científicos, médicos e investigadores han atribuido el aumento de las tasas de autismo a una mayor conciencia sobre el trastorno y al nuevo y amplio "espectro" utilizado para emitir diagnósticos para personas con expresiones más leves de autismo. Es difícil determinar si puede haber factores adicionales detrás del aumento.

El gobierno de Trump ha estado bajo una inmensa presión del movimiento Make America Healthy Again (Hagamos a Estados Unidos sano de nuevo), de Kennedy, para proporcionar respuestas sobre las causas del marcado aumento en los casos de autismo en Estados Unidos en los últimos años.

Los expertos dicen que el aumento en los casos se debe principalmente a una nueva definición del trastorno que ahora incluye casos leves en un "espectro" y a mejores diagnósticos. Afirman que no hay una causa única para el trastorno y que la retórica parece ignorar y socavar décadas de ciencia sobre los factores genéticos y ambientales que pueden desempeñar un papel.

El anuncio representa otra medida que el gobierno ha tomado para remodelar el panorama de la salud pública en Estados Unidos.

Más allá de los recortes en las agencias federales de salud, los CDC han sido sacudidos por desacuerdos sobre las políticas de vacunas de Kennedy. Un influyente panel de inmunización, compuesto a instancias de Kennedy por figuras críticas de las vacunas, cambió la semana pasada la guía de vacunación para el COVID-19 y otras enfermedades.

Trump insinuó el domingo por la noche que el anuncio del lunes sería importante. "Creo que encontramos una respuesta al autismo", dijo a periodistas. Los expertos dicen que eso exagera lo que sería posible de un gobierno en su primer año. Insisten en que se necesita más investigación para identificar de manera concluyente si los factores ambientales pueden desempeñar un papel en el trastorno y cómo.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.