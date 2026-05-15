Seis pasajeros de un crucero afectado por hantavirus llegan a Australia para cuarentena de 3 semanas

Seis pasajeros de un crucero afectado por un brote de hantavirus llegaron a Australia el viernes para una cuarentena que se espera que dure al menos tres semanas.

El jet privado de largo recorrido Gulfstream, en el que viajaron desde Holanda, aterrizó en la base RAAF Pearce, a las afueras de Perth, la capital del estado de Australia Occidental. Los pasajeros, la tripulación y un médico que los acompañó fueron trasladados en autobús al cercano centro de cuarentena de Bullsbrook.

El ministro australiano de Salud, Mark Butler, afirmó que el gobierno aplicaría una de las cuarentenas más estrictas del mundo en respuesta al brote.

Señaló que los pasajeros del MV Hondius que regresaron a Estados Unidos y a la mayoría de los países europeos pasarían unos días en un centro de cuarentena antes de poder regresar a sus casas.

“Hemos tomado la decisión de adoptar un enfoque más estricto en las medidas de cuarentena que ese, porque estamos decididos a garantizar que no exista en absoluto ningún riesgo de transmisión de este virus a la comunidad australiana”, declaró Butler a reporteros en Adelaida.

Cinco australianos y un ciudadano neozelandés pasarán una cuarentena de tres semanas en el centro, que prácticamente no se había utilizado desde que se construyó en 2022 en respuesta a la pandemia del covid-19.

Aún no se ha decidido qué precauciones deberían adoptarse durante el resto del periodo de 42 días de posible incubación marcado por la Organización Mundial de la Salud, apuntó Butler.

El ministro explicó que los seis pasajeros dieron negativo en las pruebas del virus antes de salir de Holanda, fueron evaluados por un médico durante el trayecto y se someterían a exámenes más exhaustivos en Bullsbrook.

El MV Hondius realizaba un crucero desde Argentina a la Antártida y a varias islas remotas en el Atlántico Sur cuando se identificó el brote de hantavirus. Tres de los 11 contagios registrados en el barco han muerto.

Con la evacuación de todos los pasajeros y de muchos de los miembros de la tripulación ya finalizada, el barco navega de regreso a Holanda, donde será limpiado y desinfectado.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.