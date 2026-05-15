Organismo sanitario de África confirma nuevo brote de ébola en remota provincia del Congo

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de África, el principal organismo de salud pública del continente, confirmó el viernes un nuevo brote de ébola en la remota provincia de Ituri, en República Democrática del Congo, con 246 casos sospechosos y 65 muertes registradas hasta el momento.

Los decesos y los posibles casos se localizan principalmente en las zonas sanitarias de Mongwalu y Rwampara, señaló la agencia en un comunicado.

“Se han reportado cuatro muertes entre los casos confirmados por laboratorio. También se han reportado casos sospechosos en Bunia, pendientes de confirmación", explicó la nota.

El virus del ébola es altamente contagioso y puede contraerse a través de fluidos corporales como vómito, sangre o semen. La enfermedad que causa es rara pero grave, y a menudo letal.

El brote se produce alrededor de cinco meses después de que se declarara terminado el último, que dejó 43 muertes.

El nuevo brote es el 17mo en el país desde la aparición de la enfermedad por primera vez en Congo en 1976. Un brote de ébola entre 2018 y 2020 en el este del país se cobró la vida de más de 1.000 personas.

Ituri se encuentra en una parte remota de Congo caracterizada por una deficiente red de carreteras, y está a más de 1.000 kilómetros (620 millas) de la capital del país, Kinshasa.

El nuevo brote generará más preocupación en la nación centroafricana, que ha estado combatiendo a varios grupos armados en el este, incluido el M23, que lanzó un rápido asalto en enero del año pasado y desde entonces ocupa ciudades clave.

Ituri enfrenta también la violencia del grupo insurgente Fuerza Democrática Aliada, vinculado a Estado Islámico, que ha matado a decenas allí y en otras partes del este.

República Democrática de Congo, el segundo país más grande de África por superficie terrestre, suele enfrentar desafíos logísticos para responder a brotes de enfermedades. Durante el del año pasado, que duró tres meses, la Organización Mundial de la Salud enfrentó desafíos significativos para entregar vacunas debido al acceso limitado y a la escasez de fondos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.