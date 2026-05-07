Operador del crucero dice que 29 pasajeros bajaron del barco tras la primera muerte

La compañía que opera el crucero afectado por un mortal brote de hantavirus dijo el jueves que 29 pasajeros abandonaron el barco el 24 de abril en la remota isla del Atlántico Sur de Santa Elena, casi dos semanas después de que muriera el primer pasajero a bordo.

La compañía había dicho previamente que el cuerpo del holandés que murió fue bajado del barco en Santa Elena y que su esposa también desembarcó. Luego voló a Sudáfrica y murió allí.

Pero la compañía no había reconocido previamente que otras decenas de personas abandonaron el barco en ese momento.

Las personas que abandonaron el barco para regresar a sus países de origen eran de al menos 12 nacionalidades diferentes, dijo la compañía, Oceanwide Expeditions. Dijo que también había dos personas cuyas nacionalidades eran desconocidas.

El Ministerio de Exteriores de Países Bajos había dicho antes que unos 40 pasajeros habían desembarcado durante una escala en el territorio británico.

Las autoridades en Sudáfrica y Europa están tratando de rastrear los contactos de cualquier pasajero del barco. El miércoles se supo que un hombre dio positivo por hantavirus en Suiza después de que también desembarcara en Santa Elena y volara a casa, aunque sus movimientos precisos no están claros.

Las autoridades holandesas no confirmaron dónde se encuentran ahora los demás pasajeros que desembarcaron.

Según la compañía, un ciudadano británico fue evacuado del barco a Sudáfrica desde la isla de Ascensión días después, mientras que tres personas, incluido el médico del barco, fueron evacuadas del barco cuando estaba cerca de Cabo Verde y trasladadas a Europa para recibir tratamiento el miércoles.

Tres pasajeros han muerto en el brote y otros están enfermos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.