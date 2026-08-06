Nuevo tipo de vacuna contra la gripe en camino tras aprobación en EEUU

La agencia de medicamentos estadounidense aprobó un nuevo tipo de vacuna contra la gripe para personas mayores, la primera elaborada con la misma tecnología de ARNm que fue clave para poner fin a la pandemia de COVID-19, informó el fabricante Moderna.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó el nuevo tipo de vacuna. La inyección, llamada mFlusiva, está destinada a adultos de 50 años o más. Otras marcas de vacunas contra la gripe ya han empezado a llegar a las farmacias antes de la temporada de vacunación de otoño, y Moderna manifestó a última hora del miércoles que su nueva versión debe estar disponible pronto en algunos minoristas.

Aunque ya existen múltiples opciones de vacunas contra la gripe en Estados Unidos, incluidas tres recomendadas específicamente para personas de 65 años o más, decenas de miles de estadounidenses mueren por influenza cada año y los adultos mayores están entre los más vulnerables.

Las vacunas contra la gripe deben actualizarse anualmente para ajustarse lo mejor posible a las cepas del virus que circulan. Las vacunas elaboradas con la tecnología de ARNm se fabrican más rápido que otros tipos, y los expertos señalan que esta opción adicional podría ayudar si el virus muta de una manera que obligue a preparar de repente nuevas dosis.

Moderna, con sede en Cambridge, Massachusetts, indicó que la FDA otorgó la aprobación completa para el uso de mFlusiva en personas de 50 a 64 años, con base en un estudio de 40.000 personas que encontró que la nueva vacuna redujo los casos de gripe en alrededor de un 27% en comparación con otra marca. Para las personas de 65 años o más, la empresa biotecnológica y farmacéutica explicó que la FDA concedió lo que se conoce como aprobación acelerada para la vacuna —basada en un estudio más pequeño que mostró que generó una fuerte respuesta inmunitaria en comparación con una vacuna existente de dosis alta para adultos mayores— mientras realiza un estudio adicional posterior a la comercialización.

Los datos de Moderna no mostraron efectos secundarios graves aunque la vacuna sí provocó algunas reacciones temporales, entre ellas dolor en el lugar de la inyección, fiebre, dolor de cabeza, cansancio y dolores, que se presentaron con algo más de frecuencia que con las vacunas contra la gripe actuales.

La decisión llega después de una disputa pública muy inusual sobre mFlusiva a principios de este año. Un alto funcionario de la FDA de entonces bloqueó la solicitud de la empresa, una señal del mayor escrutinio de las vacunas por parte de la agencia bajo el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. Días después, la agencia cambió de rumbo después de que Moderna cuestionara públicamente el fallo, y en junio un panel de asesores independientes de la FDA recomendó por unanimidad la aprobación de la vacuna.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.