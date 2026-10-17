Kenia confirma el tercer caso de ébola, un familiar del primer paciente fallecido

El Ministerio de Salud de Kenia confirmó que una tercera persona dio positivo por ébola el viernes mientras estaba en cuarentena, después de haber sido identificada como un contacto del primer paciente, quien murió dos días después de llegar desde República Democrática del Congo.

La tercera paciente es una mujer de 65 años, familiar del hombre de 40 que falleció de ébola el 5 de octubre, explicó el ministerio en un comunicado.

La mujer está en cuarentena desde el 6 de octubre y desarrolló síntomas antes de dar positivo. Entonces fue trasladada a la Unidad de Enfermedades Infecciosas, agregó.

El segundo paciente, un hombre de 39 años de la misma familia, permanece estable, según el Ministerio de Salud.

El ministerio afirmó que no había evidencia de transmisión comunitaria, ya que todos los casos estaban vinculados al primer paciente y las personas habían estado en cuarentena.

El ébola es altamente contagioso y se propaga por contacto directo con los fluidos corporales de una persona infectada —incluida la sangre y el vómito— o con materiales y superficies contaminados, como ropa de cama y prendas de vestir. República Democrática del Congo sufre su brote más letal, con al menos 4.000 muertes desde mayo.

En Kenia aún no se ha podido localizar a tres contactos vinculados al primer caso. Los esfuerzos para rastrear a las personas que interactuaron con el paciente en la vecina Uganda y en Congo también han enfrentado dificultades. El paciente había estado viviendo en ese país y había viajado por tres provincias afectadas por el ébola.

Los trabajadores de salud han estado instando a las comunidades a reportar si sospechan que pudieron haber interactuado con un paciente de ébola.

La doctora Barbara Muttimos, de Médicos Sin Fronteras, declaró a The Associated Press en una entrevista reciente que la gente debería ser “honestas sobre sus exposiciones” y revelar su historial de viajes y síntomas.

Las probabilidades de supervivencia son mayores cuando el virus se detecta temprano, manifestó.

Kenia ha intensificado los controles en los cruces fronterizos en todo el país. En el principal aeropuerto de la capital, Nairobi, se ha asignado una puerta para todos los vuelos que llegan desde 10 países identificados como el centro del brote de ébola.

En el cruce fronterizo de Busia con Uganda, la AP presenció controles reforzados, con la gente lavándose las manos y sometiéndose a controles de temperatura.

Pero los residentes están preocupados por los cruces ilegales a lo largo de la frontera.

Richard Onyango, un comerciante en la ciudad de Busia, dijo que el gobierno debería encontrar “otras formas de control” porque muchas personas cruzan la frontera por rutas no oficiales.

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El periodista de The Associated Press Andrew Kasuku desde Busia, Kenia, contribuyó a este despacho..

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.