Congo reporta más casos de ébola mientras la OMS expresa su preocupación por el brote

Se han reportado al menos 131 muertes y más de 500 casos sospechosos en el último brote de ébola en el este de República Democrática de Congo, según informó el martes el Ministerio de Salud del país, mientras el jefe de la Organización Mundial de la Salud expresaba su preocupación por la “magnitud y la rapidez de la epidemia”.

El virus se propagó sin ser detectado durante al menos unas semanas desde que la primera persona murió a causa del virus, dijeron expertos en salud y trabajadores humanitarios, y la respuesta tardía ahora está complicando los esfuerzos para frenar los contagios.

“Se han registrado 513 casos sospechosos y 131 muertes en las zonas afectadas”, señaló Samuel Roger Kamba, ministro de Salud Pública. “Estas son muertes sospechosas, y hay investigaciones en curso para determinar cuáles están realmente vinculadas a la enfermedad”. Las cifras suponen un fuerte aumento respecto al lunes, cuando los funcionarios dijeron que había 300 casos sospechosos, y ponen de relieve la escala en gran medida desconocida del brote.

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que está “profundamente preocupado por la magnitud y la rapidez de la epidemia”, y que la agencia de salud de la ONU convocará a su comité de emergencia más tarde el martes.

Dijo que la aparición de casos en zonas urbanas, las muertes de trabajadores sanitarios, un importante movimiento de población en la zona y la falta de vacunas y tratamientos son las principales razones de preocupación “por una mayor propagación y más muertes”.

Las autoridades sanitarias indican que el brote actual, confirmado por primera vez el viernes, está causado por el virus Bundibugyo, una variante inusual del virus del ébola para la que no hay tratamientos ni vacunas aprobados. La OMS declaró el domingo que el brote de ébola constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional.

Ahora se han confirmado casos en Bunia, Goma —capital de Kivu del Norte, en manos de rebeldes—, Mongbwalu, Butembo y Nyakunde. También se ha reportado un caso y una muerte en Uganda en personas que viajaron desde Congo.

Un médico estadounidense está entre los casos en Bunia, la capital de la provincia de Ituri, dijo el doctor Jean-Jacques Muyembe, director médico del Instituto Nacional de Investigación Biomédica del país. El doctor Peter Stafford atendía a pacientes en un hospital allí cuando desarrolló síntomas, informó en un comunicado Serge, la organización para la que trabaja.

Otros tres empleados de Serge trabajaban en el mismo hospital —incluida la esposa de Stafford—, pero no mostraban síntomas.

Pruebas de ébola con falsos negativos retrasaron la respuesta

Congo ha dicho que la primera persona murió por el virus el 24 de abril en Bunia, y el cuerpo fue repatriado a la zona de salud de Mongbwalu, una región minera con una gran población.

“Eso hizo que el brote de ébola se agravara”, dijo Kamba, el ministro de Salud.

Cuando otra persona enfermó el 26 de abril, se enviaron muestras a Kinshasa para su análisis, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África.

Las muestras de Bunia se analizaron inicialmente para el tipo más común de ébola, la variedad de Zaire, dijeron funcionarios congoleños. Dieron negativo, dijo el doctor Richard Kitenge, gerente de incidentes del Ministerio de Salud para el ébola, y las autoridades locales asumieron que no era ébola.

El 5 de mayo, la OMS fue alertada de unas 50 muertes en Mongbwalu, incluidos cuatro trabajadores sanitarios, lo que motivó más pruebas. La primera confirmación de ébola llegó el 14 de mayo.

Matthew M. Kavanagh, director del Centro de Política y Política de Salud Global de la Universidad de Georgetown, dijo que debido a las pruebas con falsos negativos, “estamos tratando de ponernos al día frente a un patógeno muy peligroso”.

Criticó la decisión anterior del gobierno de Trump de retirarse de la OMS y hacer profundos recortes en la ayuda exterior, “el mismo sistema de vigilancia destinado a detectar estos virus temprano”, dijo.

El Departamento de Estado de Estados Unidos rechazó las críticas el lunes, diciendo que actuó de inmediato y ya ha proporcionado 13 millones de dólares en asistencia para la operación.

“La situación es bastante preocupante y está evolucionando bastante rápido. Se detectó bastante tarde", dijo a AP Esther Sterk, del grupo de ayuda Médicos Sin Fronteras. Pero dijo que ese era a menudo el caso con los brotes de ébola, que tiene síntomas similares a otras enfermedades tropicales.

Este es un tipo raro de ébola

El ébola es muy contagioso y puede contraerse a través de fluidos corporales como vómito, sangre o semen. La enfermedad que causa es rara pero grave y a menudo mortal.

Durante un gran brote de ébola hace más de una década, que mató a más de 11.000 personas, muchos se infectaron mientras lavaban cuerpos durante funerales comunitarios.

“El ébola es en gran medida una enfermedad de la compasión en el sentido de que afecta a las personas que tienen más probabilidades de estar cuidando a los enfermos”, dijo el doctor Craig Spencer, profesor asociado de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown que sobrevivió al ébola hace más de una década después de contraer la enfermedad en Guinea.

Los CDC de Estados Unidos dicen que causa fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, debilidad, diarrea, vómitos, dolor de estómago y sangrado o moretones inexplicables.

La gravedad de los síntomas y el aumento de casos están alimentando una creciente sensación de pánico en los barrios de Bunia.

“Conozco las consecuencias del ébola, sé cómo es”, dijo Noëla Lumo, una residente de Bunia. Anteriormente vivió en Beni, una región afectada por brotes anteriores. Cuando se enteró del último brote, Lumo comenzó a hacer mascarillas protectoras a mano.

La región ya enfrenta una crisis humanitaria

Mongbwalu, en Ituri, está en el remoto este de Congo con una mala red de carreteras a más de 1.000 kilómetros (620 millas) de la capital, Kinshasa.

El este de Congo desde hace tiempo enfrenta una crisis humanitaria y la amenaza de grupos armados que han matado a decenas y desplazado a miles en Ituri en el último año.

Se ha pedido al personal de la ONU que trabaje desde casa y evite el contacto físico y las zonas concurridas, dijo un funcionario de la ONU con sede en Bunia, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el tema.

Ituri tiene más de 273.000 personas desplazadas de una población de 1,9 millones, según la ONU.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.