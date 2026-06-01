Cientos de jóvenes protestan ante el centro de cuarentena de ébola en Kenia para ciudadanos de EEUU

Cientos de jóvenes se manifestaron el lunes en la ciudad central keniana de Nanyuki contra la instalación en la Base Aérea de Laikipia de un centro de cuarentena de ébola para ciudadanos estadounidenses expuestos al virus.

Las protestas se producen dos días después de que la Corte Superior de Kenia suspendiera la creación del centro y la llegada de cualquier paciente extranjero, a la espera de que se instruya un caso presentado por la Sociedad de Abogados de Kenia y un organismo de supervisión constitucional.

Las dos organizaciones citaron el frágil sistema de salud de Kenia como la razón por la que los pacientes extranjeros con ébola no deberían ser puestos en cuarentena en el país.

Funcionarios de Estados Unidos indicaron el jueves que el país planeaba enviar a estadounidenses expuestos al ébola en el extranjero a una nueva instalación en Kenia, en lugar de trasladarlos en avión de regreso a casa. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para abordar los planes del gobierno. Señalaron que la instalación estaría en la Base Aérea de Laikipia y que estaría operativa con 50 camas de cuarentena para el viernes.

Cientos de jóvenes marcharon el lunes hasta las puertas de la base aérea, coreando consignas contra el ébola.

El ministro de Salud, Aden Duale, indicó el domingo que el centro de cuarentena era para “todos” y no exclusivamente para ciudadanos de Estados Unidos.

El gobierno de Estados Unidos tiene la intención de aportar 13,5 millones de dólares a los esfuerzos de preparación de Kenia frente al ébola, afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

Líderes locales, incluido el gobernador de Laikipia, Joshua Irungu, habían dicho a los periodistas que se oponían a abrir un centro de cuarentena de ébola.

“Esto expondrá a nuestra gente al ébola”, dijo, y añadió que muchos residentes locales trabajan dentro de la base aérea y podrían quedar expuestos.

Kenia no ha registrado casos de ébola, pero la vecina Uganda ha reportado nueve y cerró su frontera con República Democrática del Congo.

En Congo se han reportado al menos 282 casos confirmados y más de 1.000 casos sospechosos del virus Bundibugyo, un tipo de ébola que no tiene tratamiento ni vacuna aprobados.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.