ByHeart retira fórmula infantil en todo EEUU por brote de botulismo

ByHeart, un fabricante de fórmula orgánica para bebés, hizo un llamado el martes a retirar todos sus productos en Estados Unidos, días después de que algunos lotes fueron retirados debido a un brote de botulismo infantil que se ha extendido.

Según funcionarios de salud estatales y federales, al menos 15 bebés en 12 estados se han enfermado desde agosto, y hay más casos pendientes. Todos los bebés fueron hospitalizados después de consumir la fórmula de ByHeart, manifestaron los funcionarios. No se han reportado muertes.

El martes, ByHeart amplió el retiro voluntario de dos lotes anunciados el sábado a todos los productos en los hogares de los consumidores y en las tiendas. Eso incluye la fórmula infantil en polvo ByHeart Whole Nutrition y los paquetes individuales Anywhere Pack. La compañía vende alrededor de 200.000 latas de fórmula infantil al mes por internet y en tiendas como Target, Walmart, Albertsons y Whole Foods, según el doctor Devon Kuehn, director médico.

Kuehn expresó que los padres y cuidadores que tienen la fórmula en sus hogares “deben suspender inmediatamente su uso y desechar el producto”.

Representantes de la compañía dijeron que llevaron a cabo el inusual retiro “en estrecha colaboración” con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) “a pesar de que ningún producto de ByHeart sin abrir ha dado positivo” por la contaminación.

Anteriormente, funcionarios de salud de California confirmaron que una muestra de una lata de la fórmula para bebés ByHeart suministrada a un bebé que se enfermó contenía el tipo de bacteria que causa la toxina vinculada al brote.

“Esta acción subraya la misión central de ByHeart: proteger a los bebés por encima de todo”, dijo la empresa en un comunicado.

La FDA está investigando 84 casos de botulismo infantil detectados desde agosto. De esos, 36 consumieron fórmula infantil, y más de un tercio recibió fórmula de ByHeart, indicó la agencia en un comunicado.

“Esta información muestra que la fórmula de la marca ByHeart está desproporcionadamente representada entre los bebés enfermos en este brote, especialmente dado que ByHeart representa un estimado del 1% de todas las ventas de fórmula infantil en Estados Unidos”, señaló la FDA en un comunicado.

Kuehn explicó que ByHeart produce la fórmula en polvo en una planta en Allerton, Iowa, y luego lo envía a un sitio en Portland, Oregon, para su enlatado y distribución. Agregó que los inspectores de la FDA estuvieron en la planta de Portland el lunes.

Además del amplio retiro, la compañía dijo que está testeando cada lote de fórmula con un laboratorio independiente, y proporcionando a las autoridades de salud acceso completo a sus sitios y compartiendo resultados con los reguladores a medida que estén disponibles.

El botulismo infantil es una enfermedad rara y grave que ocurre en bebés de pocos meses, cuyos microbiomas intestinales son inmaduros. Ocurre cuando los bebés consumen bacterias que contienen esporas que producen una toxina en el intestino. Los síntomas incluyen estreñimiento, inapetencia, párpados caídos, tono muscular débil, dificultad para tragar y problemas respiratorios, entre otros.

Los bebés que desarrollan esos síntomas necesitan atención médica inmediata. El único tratamiento para la infección es BabyBIG, un medicamento intravenoso hecho a partir de plasma sanguíneo de personas inmunizadas contra el botulismo.

_____

El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.