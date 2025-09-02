África enfrenta un aumento de casos de demencia. Las familias no saben qué hacer

En la noche, cuando lo único que brilla en esta cima es la luz de la Luna y lo único que se mueve son las ramas acariciadas por una suave brisa, el tumulto regresa. La anciana está convencida de que su casa está en llamas y, presa del pánico, arrastra la mesa, las sillas y el resto de sus pocas posesiones mundanas, afuera. Incapaz de calmar a su madre, su hijo sólo conoce una forma de terminar con esto.

La encierra.

“Ella grita”, dice el hijo, Herbert Rutabyama, de 62 años, con naturalidad. “Golpea la puerta”.

La prevalencia de la demencia ha sido durante mucho tiempo silenciada en este continente, donde la esperanza de vida ha estado por detrás del resto del mundo desde que se tiene registro. Pero a medida que la población de personas mayores aumenta en toda África, los expertos están viendo un aumento en los nuevos diagnósticos, y cada uno de ellos trae profundos desafíos para el paciente y su familia.

Se espera un aumento de nuevos casos de demencia en toda África en los próximos años a medida que continúa el cambio demográfico. Pero la desesperación de quienes cuidan a personas que viven con enfermedades como el Alzheimer ya empieza a mostrarse.

Buscan ayuda en un lugar con poco que ofrecer. En muchos de los idiomas hablados en este continente ni siquiera tienen una palabra para demencia.

Ese día, el equipo de Reach One Touch One hacía sus rondas en este pueblo del oeste de Uganda, a aproximadamente una hora al norte de la frontera con Ruanda. Acercándose a la mujer que experimenta esas visiones tan inquietantes en plena noche, el trabajador de ayuda Moses Kahigwa reúne tanta alegría como la que se refleja afuera en el exuberante valle de abajo.

“¡Te ves bien!” le dice con dulzura.

La mujer, Alice Ndimuhara, de 87 años, le lanza una mirada helada.

“¿Te parece que esto se ve bien?” dice ella.

Es apenas pasado el mediodía y Ndimuhara no ha comido nada hoy. No tiene dinero. Todos sus miembros se sienten débiles. Su dolor de cabeza parece no desaparecer nunca.

Si no fuera por los visitantes, se habría quedado en la cama.

“Mi vida no tiene sentido”, dice.

Su hijo, Rutabyama, llega de trabajar en el campo vestido con altas botas de goma negras cubiertas de barro. El sudor moja su frente.

No se dejen engañar por la actitud de su madre. Este, dice él, es uno de sus días buenos.

Han pasado algunos años desde que ella comenzó a deambular fuera de la casa y a mostrar otros signos de que algo andaba mal. La llevó a la clínica de ROTOM y le dijeron que tenía demencia. Su padre también ha sido diagnosticado.

“Es realmente, realmente difícil”, dice sobre el manejo de su cuidado.

Cuando Ndimuhara se aleja durante el día, su hijo sale a buscarla, a veces encontrando que ha llegado hasta el siguiente pueblo. Pero cuando su confusión nocturna regresa, no está seguro de qué hacer. Pone un candado en su puerta y clava las contraventanas de su ventana y se resiste a abrirlas incluso cuando ella grita y golpea.

“Tú sabrás”, dice la madre cuando surge el tema.

No es del todo inusual. La principal voz de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas mayores, Claudia Mahler, publicó un informe en 2022 advirtiendo sobre ancianos a los que se encerraba en sus habitaciones y se ataba a árboles en sus patios, sin citar los países en los que era común.

Incluso para las personas más ricas en los lugares más ricos, las soluciones ofrecidas para aquellos con demencia son inadecuadas, equivalentes a paliativos para una enfermedad sin cura.

Aquí, sin embargo, básicamente no hay nada. Rutabyama cree que cuidar de sus padres es su responsabilidad. Incluso si pudiera permitirse una casa para ancianos, el país tiene apenas un puñado y el más cercano está a un día de viaje.

A medida que la revolución de la longevidad de África se hace notar de mil maneras, los problemas que la acompañan se están acumulando en un lugar donde tienen mucha compañía.

Los ancianos que ya no pueden caminar se quedan atrapados dentro sin una silla de ruedas. Pero, ¿de qué serviría si faltan aceras, las calles están llenas de agujeros y las casas son chozas intransitables?

Las cataratas no tratadas dejan a muchos ciegos. Pero, ¿cómo abordar la cirugía cuando incluso un viaje al médico es un dilema y un simple par de lentes está fuera de alcance?

La demencia conlleva ostracismo y acusaciones. Pero, ¿quién puede ayudar si la creencia en la brujería es amplia, la experiencia cognitiva es escasa y el idioma ni siquiera tiene una palabra para el diagnóstico?

Rutabyama no sabe la respuesta a esas preguntas y no defiende su elección de encerrar a su madre.

Es otra respuesta defectuosa a una pregunta sin buena respuesta.

___

Matt Sedensky está en msedensky@ap.org y https://x.com/sedensky

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.