Martin Short: las tragedias que ha superado el legendario comediante a lo largo de su vida

Martin Short está considerado uno de los comediantes más prolíficos de Hollywood, pero, sin que lo sepa gran parte de su público, sus décadas en el foco de atención han estado marcadas por enormes pérdidas y tragedias.

La muerte de la hija mayor de Short, Katherine Elizabeth Harley Short (42), se confirmó el martes en un comunicado de la familia: “Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de Katherine Hartley Short. La familia Short está devastada por esta pérdida y pide privacidad en estos momentos”.

Katherine, la mayor de los tres hijos que Short tuvo con su difunta esposa Nancy Dolman, fue hallada muerta por suicidio el lunes en el interior de su casa de California, EE. UU. Short (75) no se ha pronunciado sobre el fallecimiento de su hija, pero ha pospuesto las fechas de su gira de comedia.

Su muerte supone la pérdida más reciente para Short, que ha sufrido varias tragedias a lo largo de los años, como la muerte de su esposa, su hermano, sus padres y varios amigos.

La esposa de Short, Nancy, falleció a los 58 años en agosto de 2010 tras serle diagnosticado un cáncer de ovario. La pareja llevaba 36 años casada y tenía tres hijos en común. Dos años después de su muerte, Martin recordó a Dolman como “la persona adecuada” para él en una entrevista concedida a The Guardian.

open image in gallery Martin Short, fotografiado en 2015, ha superado las pérdidas de varios familiares y amigos a lo largo de los años ( Getty Images )

open image in gallery La hija de Martin Short, Katherine Short, falleció el martes a los 42 años ( Getty )

“Han sido dos años muy duros para mis hijos. Siempre creemos que estas cosas nunca nos van a pasar a nosotros, o a nuestros seres queridos; pero, cuando pasan, creces un poco y sufres un poco. No es una gran sorpresa”, declaró entonces al citado medio.

El también antiguo miembro del elenco de Saturday Night Live mencionó a menudo a su difunta esposa en los años posteriores a su muerte y dijo que se había comprometido a mantener vivo su recuerdo. Dijo a la revista de la AARP (Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas) en 2019: “Nuestro matrimonio fue un triunfo. Así que es difícil. Murió en 2010, pero sigo comunicándome con ella todo el tiempo. Le digo 'Oye, Nan', y me imagino cómo reaccionaría a mis decisiones, sobre todo en relación con nuestros tres hijos”.

open image in gallery Nancy Dolman, esposa de Martin Short, murió de cáncer a los 58 años en 2010 ( Getty Images )

open image in gallery Martin Short compartía tres hijos con su difunta esposa Nancy Dolman ( Getty )

Durante su adolescencia, el actor canadiense se enfrentó a la muerte de varios familiares directos.

Cuando el comediante tenía 12 años de edad, David, su hermano mayor, murió en un accidente de tráfico. Más tarde en su vida dijo que utilizaba el humor como un mecanismo de afrontamiento para lidiar con tal pérdida a una edad temprana.

“Creo que la razón por la que todo eso no me frenó fue que tenía una base muy sólida”, declaró Short a The Guardian, y añadió: “Ese tipo de situaciones son horribles, pero creo que o te fortalecen o te conviertes en víctima de ellas”.

Short perdió a sus padres antes de cumplir los 20 años. Su madre, Olive Hayter, murió de cáncer cuando él tenía 17 años. Su padre, Charles Patrick Short, murió de un derrame cerebral solo dos años después.

Solo en el último año, Short también se ha visto afectado por la muerte repentina de varios amigos íntimos y colegas.

Cuando el cineasta Rob Reiner y su esposa, Michele, fueron asesinados en diciembre, Short se unió a una declaración conjunta en honor al legado de los Reiner por parte del unido grupo de amigos de la pareja en toda la industria creativa, que también incluía a Billy Crystal, Larry David y Albert Brooks.

open image in gallery Martin Short rinde homenaje a su amiga Catherine O'Hara tras su fallecimiento el mes pasado a los 71 años ( Getty Images )

Short también recordó a su colega Catherine O'Hara en un homenaje sobre el escenario tras su muerte.

“Conocí a Catherine O'Hara cuando ella tenía 18 años y, todos estos años después, ha sido el ángel más grande, brillante, amable y dulce con el que cualquiera de nosotros ha trabajado”, dijo Short durante su actuación de comedia con Steve Martin. Agregó: “Que Dios bendiga a Catherine”.

Sobre su relación con la muerte, Martin dijo al Hollywood Reporter en agosto de 2024: “A los 20 años, sabía cosas sobre la vida, la muerte, la tragedia y la pérdida que ninguno de mis amigos conocía. No sé por qué esto no me arruinó. Lo único que se me ocurre es que este tipo de dificultades vitales pueden potenciarte o derrotarte”.

“Pero creo que al sobrevivir a todo eso y seguir adelante, desarrollé herramientas para manejar las decepciones de la vida”, dijo, y siguió: “Y creo que, de una manera extraña, me hizo más valiente como intérprete, más valiente sobre el escenario. Intentaba algo, y si a algunas personas no les gustaba, no me importaba porque no las conocía. Nunca he hecho esto por la admiración de extraños. Lo he hecho para hacer reír a mis hermanos y amigos”.

Traducción de Sara Pignatiello