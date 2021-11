Hermana acusada de “opacar” a la novia después de bajar cien libras

Una mujer acudió a Reddit para desahogarse sobre cómo fue acusada de intentar "opacar" a su hermana en su boda luego de una pérdida de peso de cien libras (cuarenta y cinco kilos).

En la publicación de subreddit I Am The A**hole, la hermana de veintiocho buscó opiniones externas sobre si la novia tiene derecho a estar enfadada o no.

Explicó que perdió casi cien libras (cuarenta y cinco kilos) y, dado que no vive cerca de su familia ni publica en las redes sociales, su familia no estaba al tanto de su pérdida de peso .

Todo lo que les dijo fue que había tomado decisiones más saludables. Tenía miedo de decirles que estaba perdiendo peso porque no había funcionado en el pasado, y no quería que nadie lo comentara.

Su hermana de veintiséis años se comprometió el año pasado y el gran día por fin llegaría la semana que viene.

Como no ha visto a su familia en tanto tiempo, decidió visitarla dos semanas antes de la boda para poder ponerse al día antes de que su hermana camine hacia el altar.

Sin embargo, no obtuvo la recepción que esperaba.

Ella escribió: “Mi hermana se asustó al verme. Resulta que ganó un poco de peso y no lo noto mucho, todavía se ve muy bien.

“Pero creo que esta es la primera vez en nuestras vidas que soy más delgada que ella, siempre he sido la ‘hermana gorda’.

“En esencia me acusó de intentar opacarla y mis padres están de su lado. En realidad no estoy segura de si me equivoco aquí, ya que muchos miembros de mi familia se ponen de su lado".

Los comentarios estuvieron del lado de la miembro de Reddit de forma abrumadora.

El comentario principal, con casi 47.000 votos a favor, dice: “Wow OP [publicador original], ¡¿Pasaste todo un año de tu vida en pérdida peso y con sacrificios solo para opacar a tu hermana?! ¡Qué dedicado y mezquino de tu parte!" El comentarista agregó: "¿Cuán delirante es tu familia?"

Otro dictaminó que ella no era la idiota en esta situación, diciendo: "No perdiste peso ‘por’ ella".

Un redditor le comentó que no fuera a la boda si así es como van a reaccionar. Otro usuario respondió: “Yo diría que OP no ha terminado de tomar decisiones saludables. Parece que perderá mucho peso muerto cuando se separe de esa familia".

Otro escribió que en realidad estuvo en el lugar de la novia una vez. Agregó que cuando su hermana perdió peso antes de su boda, "se convirtió en noviadzilla en un día" cuando estaban de compras para la boda y luchó por encontrar algo que le quedara, mientras que su hermana no tuvo ningún problema.

Escribió: “Empecé a sollozar en la tienda. Me avergüenza admitir que incluso la acusé de robar el protagonismo. Lo que no tenía era una familia que me apoyara en mi tonta rabieta. De in mediato me dijeron que mi hermana trabajó duro para esto y que necesito superarme. Esa es toda la llamada de atención que necesitaba".

Añadió que, aunque entiende la actitud de la hermana de la redditora, "esto debe cerrarse pronto".

