Uno de cada cinco estadounidenses afirma que juzga a los demás únicamente por su nombre.

La encuesta realizada por Talker Research de 2.000 estadounidenses reveló que el 18 % tiende a sacar conclusiones sobre una persona basándose exclusivamente en un nombre que, muy probablemente, ni siquiera eligieron ellos mismos.

La generación Z fue la más propensa a sacar conclusiones precipitadas al escuchar el nombre de alguien por primera vez (29 %).

Al preguntarles qué nombre les transmitía las connotaciones más negativas, surgieron algunos nombres recurrentes.

“Karen” se situó como el nombre que más prejuicios despierta, recibiendo muchas más menciones que cualquier otro nombre en la encuesta.

Los nombres “Chad”, “Donald”, “John” y “Damien” también son algunos de los que más prejuicios generan.

Los resultados también expusieron la relación que muchos estadounidenses mantienen con sus propios nombres.

Según la encuesta, el 42 % no siente que su personalidad encaje con el espíritu de su nombre. Sin embargo, los estadounidenses más jóvenes son más propensos a sentir una fuerte conexión con el suyo.

Casi la mitad de los encuestados de la generación Z (44 %) y el 40 % de los millennials afirmaron identificarse plenamente con su nombre, frente al 31 % de la generación X y solo el 29 % de los baby boomers.

Algunos incluso estarían dispuestos a deshacerse de su nombre por completo. De hecho, uno de cada cinco estadounidenses admite que le gustaría cambiar su nombre.

Al preguntarles qué nombre elegirían en su lugar, los encuestados, especialmente las mujeres, eligieron “Jessica”, “Amira”, “Caroline”, “Lisa” y “Natalie”.