Miss Universo: juez renuncia días antes del concurso y acusa a un jurado “improvisado” de manipular resultados

Uno de los jueces del próximo certamen de Miss Universo ha anunciado que se retira del evento.

El compositor Omar Harfouch compartió una serie de publicaciones el martes en sus historias de Instagram, explicando que estaba confundido y preocupado por sus compañeros jueces de cara al evento programado para el viernes en Bangkok, Tailandia.

Afirmó que se había enterado a través de las redes sociales de que existía un “jurado improvisado” al que se le había pedido que eligiera de antemano a 30 finalistas de entre los 136 países que deben participar.

“Los resultados de esta selección se mantienen actualmente en secreto”, rezaba uno de sus mensajes, en el que añadía que ninguno de los ocho jueces oficiales formaba parte de este jurado, que, según él, estaba “compuesto por personas con un importante conflicto de intereses potencial debido a algunas relaciones [personales] con algunas de las concursantes de Miss Universo, incluida la persona responsable de contar los votos y gestionar los resultados, lo que [constituía] un conflicto de intereses adicional”.

Harfouch dijo entonces que había hablado con los responsables de Miss Universo sobre la falta de transparencia, lo que les llevó a publicar “una lista de nombres relacionados con la selección en su página de Instagram” sin nombrar exactamente qué papel desempeñaba cada persona.

Uno de los antiguos jueces del concurso afirmó que 30 finalistas fueron elegidas de antemano sin la participación de ninguno de los jueces ( AFP via Getty Images )

Concluyó sus mensajes escribiendo que dejaría de ser juez del concurso.

“Tras mantener una conversación irrespetuosa con [el director ejecutivo de Miss Universo], Raúl Rocha, sobre la falta de transparencia en el proceso de votación de Miss Universo, decidí renunciar al jurado y negarme a formar parte de esta farsa”, expresó Harfouch, y añadió: “Tampoco tocaré la música compuesta para el evento”.

Poco después, los responsables de Miss Universo publicaron un comunicado en la cuenta de Instagram de la organización en el que abordaban los comentarios de Harfouch y el funcionamiento del proceso de selección.

“La Organización Miss Universo (MUO) aclara firmemente que no se ha creado ningún jurado improvisado, que ningún grupo externo ha sido autorizado para evaluar a las delegadas o seleccionar a las finalistas, y que todas las evaluaciones del concurso continúan siguiendo los protocolos establecidos, transparentes y supervisados de la organización”, rezaba el comunicado.

“Dada la confusión expresada [por el Sr. Harfouch], su tergiversación pública del programa y su deseo declarado de no participar, la MUO reconoce respetuosamente su retirada del jurado oficial”, continúa.

El certamen explicó que el músico ya no podía “mostrar, hacer referencia o asociarse a ninguna marca comercial, marca de servicio, logotipo, título o propiedad registrada de Miss Universo, en ningún formato, medio o comunicación, ya sea digital, escrito o verbal”.

“La Organización Miss Universo anima al público, a los medios de comunicación y a los aficionados de todo el mundo a confiar únicamente en las comunicaciones verificadas de MUO y a seguir apoyando a las delegadas, cuyo liderazgo, servicio y dedicación reflejan los verdaderos valores de Miss Universo”, concluye el comunicado.

The Independent se ha puesto en contacto con los responsables de Miss Universo para obtener más información.

Traducción de Sara Pignatiello