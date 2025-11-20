Una concursante de Miss Universo tuvo que ser trasladada en camilla tras sufrir una caída durante el certamen.

El incidente ocurrió el miércoles (19 de noviembre) durante la ronda preliminar de trajes de noche del gran concurso internacional de belleza celebrado en Bangkok, Tailandia.

En las imágenes difundidas en Internet por Meekii Modez, se ve a Gabrielle Henry, Miss Jamaica, posando en la parte delantera del escenario con un vestido naranja y tacones altos cuando se cae del escenario.

Luego, se escucha al público, audiblemente conmocionado por el momento, preguntar a Henry si se encuentra bien.

Otros videos en internet muestran a un grupo de personas que acuden a ayudarla y acaban llevándosela en camilla.

Horas más tarde, la Organización Miss Universo Jamaica emitió un comunicado en Instagram en el que informaba a sus seguidores sobre el bienestar de Henry.

“Fue trasladada de urgencia al Hospital Paolo Rangsit, donde los profesionales médicos están atendiéndola e informaron que no sufre lesiones que pongan en peligro su vida”, dice el comunicado. “No obstante, siguen realizándole pruebas para garantizar su plena recuperación”.

La organización siguió agradeciendo a la gente su cariño y apoyo, y pidiendo que “mantengan el ánimo, la eleven en la oración y envíen pensamientos positivos mientras recibe la atención médica necesaria”.

Miss Jamaica compite en Miss Universo 2025 ( AFP/Getty )

El presidente de la Organización Miss Universo, Raúl Rocha, también escribió en Instagram para decir que había estado en el hospital donde Henry está siendo tratada, y que “afortunadamente no hay huesos rotos y ella está bajo buen cuidado”.

El concurso de este año comenzó a principios de este mes, con la ceremonia de entrega de bandas el 5 de noviembre. Sin embargo, ya se vio envuelta en una polémica, con la renuncia de dos jueces solo unos días antes del evento.

Por otra parte, hubo un incidente anterior en el que se produjo una discusión entre la Miss México, Fátima Bosch, y el ejecutivo del concurso, Nawat Itsaragrisil, cuando este retó a Bosch en un acto previo al concurso por no publicar contenido promocional.

En las imágenes del momento, Bosch habla para decir que Itsaragrisil no “me respeta como mujer”, lo que lo lleva a pedir a seguridad que la desaloje. Tras el incidente, varias participantes, incluida la actual Miss Universo, Victoria Kjær Theilvig de Dinamarca, abandonaron el evento como muestra de apoyo a Bosch.

Entonces, el presidente de la organización Miss Universo, Cantú, emitió un comunicado en el que afirmaba que no permitiría “que se violen los valores de respeto y dignidad de la mujer”.

Nawat pidió disculpas en un comunicado en las redes sociales a “cualquier persona que se haya sentido mal, incómoda o afectada” por sus acciones.

El concurso siguió adelante a pesar de la polémica, y la ganadora será coronada el 21 de noviembre.

Traducción de Olivia Gorsin