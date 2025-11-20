Miss Universo 2025: ¿cómo verlo y a qué hora es el certamen?

La final de la 74ª edición de Miss Universo se celebra este jueves en Bangkok, Tailandia, con más de un centenar de candidatas compitiendo por la corona en una edición marcada por la controversia. La actual reina, Victoria Kjær Theilvig de Dinamarca, entregará su título a su sucesora.

La transmisión en vivo para Estados Unidos inicia a las 7 p. m. hora del Este (6 p. m. en México y 1 a. m. en España) en Telemundo y a través del servicio de streaming Peacock. En Latinoamérica, se podrá transmitir por Telemundo Internacional, y a nivel mundial, mediante el canal de YouTube de Miss Universo.

El evento tendrá lugar en la Arena Impact de Bangkok, con capacidad para 12.000 espectadores.

Esta edición llega tras la protesta de Miss México, Fátima Bosch, por el trato recibido de Nawat Itsaragrisil, director del comité organizador de Miss Universo Tailandia y presidente de Miss Grand International.

Las concursantes en la competencia de trajes nacionales del certamen de belleza Miss Universo ( Foto AP/Sakchai Lalit )

El presidente de la Organización Miss Universo, Raúl Rocha —quien es mexicano—, se pronunció en contra de la actitud de Itsaragrisil y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció públicamente a Bosch por no quedarse callada. Bosch también recibió el apoyo de otras concursantes y se mantuvo en la competencia hasta la gran final.

Itsaragrisil ofreció una disculpa pública y en los últimos días se lo vio teniendo un trato amistoso con Rocha.