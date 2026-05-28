Los hombres estadounidenses sienten que no están a la altura.

Aproximadamente el 57 % de los hombres del país afirma que las dificultades financieras les han hecho sentir menos hombres, según una encuesta realizada a 2.000 adultos por la empresa de consolidación de deudas Beyond Finance.

“El estrés financiero no es solo un problema de dinero para los hombres... es una crisis de identidad”, declaró Nathan Astle, terapeuta financiero de Beyond Finance. Añadió: “Para muchos hombres, los ingresos se han convertido en el criterio para medir si están teniendo éxito como hombres”.

La misma encuesta reveló que aproximadamente el 82 % de los hombres creía que la sociedad esperaba que fueran los principales proveedores, pero casi el 70 % afirma que hoy en día les resulta más difícil ser el principal sostén económico de la familia que a sus padres.

La encuesta reveló que el impacto de esa presión percibida tiene varias consecuencias claras para la salud mental de los hombres.

open image in gallery Según una nueva encuesta, aproximadamente el 70 % de los hombres estadounidenses cree que para ellos es más difícil ser el principal sostén de la familia de lo que lo fue para sus padres ( Getty Images )

Existe la percepción generalizada entre los hombres de que no es aceptable hablar de problemas económicos, lo que genera silencio.

“Ese silencio no es estoicismo”, dijo Astle, y siguió: “Es sufrimiento, y es ahí donde se produce gran parte del daño real a la salud mental, las relaciones y la autoestima de los hombres”.

Según la encuesta, alrededor del 43 % de los hombres se sienten frustrados por sus deudas, mientras que el 32 % se sienten abrumados y otro 24 % se sienten desesperanzados.

Es probable que estos problemas de salud mental se vean exacerbados por el hecho de que uno de cada tres hombres estadounidenses no trabajaba o estaba buscando trabajo en abril, según un informe del 8 de mayo de la Oficina de Estadísticas Laborales del país.

Las cifras de empleo de abril apuntan a una tendencia más amplia: la participación de los hombres en la fuerza laboral ha disminuido del 87 % en 1948 al 68 % en 2025, según un estudio del Instituto Estadounidense para Niños y Hombres.

Parte de ese descenso se debe a que cada vez más hombres posponen comenzar a trabajar para ir a la universidad, según indicó el instituto.

Pero entre las personas que deciden incorporarse o permanecer en el mercado laboral, muchas tienen que lidiar con las consecuencias de la presión de ser el principal sostén económico de la familia.

Se trata de un inconveniente que tiene su origen en las expectativas de género que consideran a los hombres como responsables del sustento económico de sus familias, según un estudio de 2022 de la Universidad de Connecticut.

open image in gallery La misma encuesta reveló que el 57 % de los hombres afirmaba que las dificultades económicas les hacían sentirse menos hombres ( Getty Images )

“En general, a medida que los hombres asumían una mayor responsabilidad financiera en sus matrimonios, su bienestar psicológico y su salud disminuían. El bienestar psicológico y la salud de los hombres se encontraban en su peor momento durante los años en que eran el único sostén económico de sus familias”, señala el estudio.

Separar la función de proveedor económico de la identidad es una forma en que los hombres pueden reducir el impacto negativo que conlleva ser el único sostén de la familia.

Por otro lado, las mujeres experimentan una mejora en su salud mental a medida que asumen un papel más importante en el sustento económico de la familia.

“Tanto en hombres como en mujeres, el bienestar psicológico y la salud tienden a mejorar a medida que las mujeres asumen una mayor responsabilidad económica”, agrega el estudio.

Traducción de Sara Pignatiello