Kenia confirma un primer caso de ébola importado del Congo tras muerte de un paciente en Nairobi

El Ministerio de Salud de Kenia confirmó el martes el primer caso importado de ébola en el país procedente de República Democrática del Congo.

El ministro de Salud, Aden Duale, indicó que un ciudadano keniano que llegó al país el sábado desde el Congo vía Uganda había sido aislado y atendido en el Hospital de Nairobi. El paciente dio positivo al virus del ébola después de presentar síntomas asociados con la fiebre hemorrágica.

El paciente murió a última hora del lunes mientras recibía tratamiento.

Las autoridades sanitarias han puesto al país en máxima alerta y están vigilando la posible aparición de casos adicionales.

Duale dijo que se habían identificado 28 contactos, incluidos familiares y trabajadores de la salud que atendieron al paciente. Se estaba rastreando a otros 23 pasajeros que viajaron en el mismo vuelo desde Uganda.

Los contactos permanecerán en aislamiento durante 21 días y serán dados de alta después de dar negativo en la prueba del virus, dijo el director del ministerio, Patrick Amoth.

El paciente será enterrado en un plazo de 24 horas de acuerdo con los protocolos recomendados de seguridad pública.

Kenia es el cuarto país en registrar un caso de ébola en el brote actual, que fue declarado en el este de Congo a mediados de mayo. Uganda registró 20 casos y Francia uno. Antes de que Kenia informara de su caso, no había habido casos activos fuera del Congo desde que Uganda declaró terminado su brote a finales de agosto.

Este es el brote de ébola de más rápido crecimiento en la historia. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que podría convertirse en el más mortífero, ya que sigue superando los esfuerzos por rastrearlo y contenerlo.

El brote está causado por el raro virus Bundibugyo, para el cual no hay una vacuna o tratamiento aprobados. Se están realizando ensayos de vacunas y tratamientos en la provincia congoleña de Ituri, el epicentro del brote.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.