Marquay the Goat, influencer de TikTok conocido por sus videos humorísticos, muere a los 24 años

La estrella de TikTok Marquay the Goat, conocido por compartir sketches y retos humorísticos, ha muerto a los 24 años.

Su madre, Sonja Collins, dijo en una publicación de Instagram del miércoles 26 de noviembre que su hijo, de nombre real Marquay Collins, “ya no estaba aquí [con ella]”.

“Tengo el corazón roto. Mi bebé, el más pequeño, mi SnuggaBug, mi Marquay ya no está aquí conmigo”, escribió, y continuó: “Lo necesitaba más tiempo del que Dios me permitió tenerlo”.

Agregó que su hijo era la “persona más dulce y bondadosa”.

“Nos mimaba a mí y a su padre, Elzie. Decía siempre que lo hacía porque nosotros lo mimábamos a él”, expresó.

En otro post, escribió: “Lo quiero y lo extraño. Mi corazón está roto. Algún día sanará, pero seguiré echando de menos a mi hijo Marquay”. No se declaró la causa de la muerte.

Marquay Collin, alias Marquay the Goat, ha muerto a los 24 años ( TikTok via @marquaythegoat )

El hermano de Collins, Michael Frazier, también publicó sobre su muerte, escribiendo en Facebook y TikTok: “Hoy he perdido a mi hermanito, y estoy sintiendo emociones que nunca había experimentado antes”.

“Pero desde lo más profundo de mi alma agradezco el cariño que le están dando a mi hermano y que me están demostrando a mí, a mi madre, a mi padre y a mi familia. Me pondré a leer los mensajes en cuanto pueda”, incorporó.

Collins, también conocido como Helicopter Man por sus fans, era un popular creador de contenido con casi 7 millones de seguidores en la plataforma, a menudo publicando reseñas de comida, retos y hablando de su amor por los autos rápidos.

También creaba contenido con sus padres, su padre: Elzie, y su madre, Sonja. En un video publicado en TikTok, fue a hacerse la manicura con su madre el día de su cumpleaños, y en otro jugó al juego viral “adivina el objeto”.

Su último video de TikTok, publicado el martes 25 de noviembre, era un video humorístico en el que valoraba diferentes lociones corporales para sus pies.

“Descansa en paz, amigo, te queremos”, escribió un seguidor bajo la publicación, mientras otro añadía: “RIP, una de las personas más bondadosas que conozco”.

Collins, natural de Columbus, Ohio, EE. UU., se graduó en la secundaria Shaw y estudió en la Universidad Estatal de Georgia, en Atlanta, según Fox5 Atlanta.

Comenzó a publicar en TikTok en marzo de 2019, y desde entonces había estado aumentando con éxito su número de seguidores.

Traducción de Sara Pignatiello