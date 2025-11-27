El Labubu, el muñeco viral con aspecto de duende peludo amado por niños y fashionistas por igual, hizo su debut hoy en el Desfile de Acción de Gracias de Macy’s, aunque no todos están contentos.

Este accesorio de moda, tan popular como divisivo, alcanzó un ascenso global y una presencia cultural ubicua en el último año, impulsado por el furor en redes sociales alrededor de las coleccionables de la tienda china Pop Mart.

Habitual como accesorio en bolsos juveniles, el Labubu apareció en el desfile con una versión de cinco metros.

El carro alegórico principal, “Friendsgiving in Pop City”, muestra a Labubu y a otras figuras del universo Pop Mart celebrando un festejo navideño. En la escena, Labubu y Mokoko —reconocible por su pelaje rosa pastel y su nariz en forma de corazón— abrazan un rascacielos hecho de regalos.

La “dominación Labubu” en Nueva York resultó sorprendentemente divisiva, al igual que el muñeco. Un espectador del desfile escribió en X/Twitter: “¿Por qué demonios hay un globo de Labubu en el desfile de Macy’s? Jamás se los perdonaré”.

open image in gallery La carroza alegórica de Pop Mart en el Desfile de Acción de Gracias de Macy’s 2025 ( AFP/Getty )

open image in gallery El muñeco Labubu se ha vuelto divisiva mientras asciende a una presencia cultural omnipresente en el último año ( AP )

“Acaban de decir en el Desfile de Macy’s: ‘A continuación, el debut de Labubu seguido de Las guerreras K-pop… esto no puede ser real”, comentó otro usuario.

“¿Qué le pasa al mundo?”, cuestionó alguien, mientras otro espectador añadió: “Que el locutor dijera ‘el debut de Labubu’ me heló la sangre”.

Varios televidentes simplemente se mostraron desconcertados por la presencia de Labubu en un desfile que suele incluir personajes clásicos como Pikachu o Spider-Man. “Dios mío, hay un carro alegórico de Labubu”, escribió uno.

Algunos incluso bromeaban con que la aparición del personaje les quitó las ganas de ver el evento: “Iba a ver el desfile de Macy’s hasta que me enteré de que habrá un maldito Labubu”, publicó alguien esta mañana.

Mientras tanto, los seguidores de la franquicia defendieron la aparición del personaje, la describieron como “linda” y publicaron fotos del desfile junto a sus propios Labubus.

“Labubu no es malo”, respondió una fan a los detractores. “Es un poco travieso, pero tiene buenas intenciones”.

open image in gallery Una figura “especial” de Labubu en el carro alegórico de Pop Mart en el Desfile de Acción de Gracias de Macy’s ( AP )

Además de su participación en el desfile, los personajes de Labubu pasaron los últimos dos días recorriendo Nueva York, con varias botargas vistas en el asiento trasero de una SUV negra, animando a los Brooklyn Nets y a los New York Knicks desde la primera fila y contemplando la ciudad desde lo alto del Empire State.

El llavero, que tiene un abrigo peludo, pecas, orejas de conejo y nueve dientes puntiagudos, generó división por su apariencia de gremlin.

También suma detractores, que aseguran que el Labubu luce inquietante y diabólico, no tierno, y que los adultos no deberían usarlo, sobre todo porque la forma más común de exhibirlo es colgarlo del bolso.

El Labubu también terminó convertido en un meme: La frase “Todo lo que aprendí sobre un Labubu ha sido en contra de mi voluntad” circuló por todas las redes, mientras que otro meme muestra a Miranda Priestly, el personaje de Meryl Streep en El diablo viste a la moda, mirando con burla a un Labubu colgado de una bolsa de diseñador.

Las figuras, que pertenecen a una tribu llamada The Monsters y fueron creadas por el ilustrador hongkonés Kasing Lung, son las más recientes en una larga lista de personajes coleccionables asiáticos —como Hello Kitty, Sonny Angel y Monchichi— que han desatado furor en internet.

Traducción de Leticia Zampedri