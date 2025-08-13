Un problema de matemáticas de primaria deja perplejo a un maestro y se vuelve viral: ¿puedes resolverlo?

Un problema de matemáticas ha dejado desconcertado a internet y ha hecho que muchos usuarios de redes sociales busquen su transportador para intentar resolverlo.

El reto fue compartido en Threads por Bobby Seagull, profesor británico de primaria y presentador de televisión, conocido por su participación en University Challenge. Seagull publicó la imagen del ejercicio que el hijo de 7 años de un amigo llevó a casa desde la escuela.

“Soy profesor de matemáticas… y no puedo resolverlo”, confesó en la publicación, que ya suma 117.000 visualizaciones. “¿Alguna idea? ¿Se me está escapando algo?”.

El problema dice: “5) a) Dina está horneando. El pastel se hornea desde las 11 en punto hasta las 11:30. Los brownies se hornean desde las 11:10 hasta las 11:35. ¿Estás de acuerdo con Dina? Explica tu respuesta”.

Si el ejercicio parece confuso, podría deberse a que carece de datos clave, lo que lo convierte más en un estímulo para la discusión que en un cálculo claro, explicó a Newsweek Caroline Farkas, exprofesora y diseñadora de planes de estudio.

“Eso es lo que lo hace perfecto para iniciar una conversación, más que para resolverlo con una operación directa”, señaló.

La respuesta al problema se encuentra al final de este artículo.

Un problema de matemáticas compartido en línea por un maestro de primaria ha dejado a internet tratando de encontrar la respuesta

Farkas explicó que, cuando se cuenta con la información necesaria, las preguntas basadas en horarios suelen representar un reto para los estudiantes, ya que requieren convertir minutos en horas e interpretar expresiones como “y media”. Recomienda usar herramientas visuales, como líneas numéricas y relojes analógicos, para ayudar a los alumnos a encontrar la respuesta correcta.

Mientras tanto, otros usuarios de Threads intentaron resolverlo.

“¿Cuál es la pregunta real?”, se preguntaron varios.

“Estas son afirmaciones, no preguntas”, comentó otra persona.

Un problema matemático de Bobby Seagull en Threads desconcierta a internet

“Si se supone que debes estar de acuerdo con Dina, entonces Dina debió haber hecho una afirmación. Como no hay ninguna, supongo que el maestro olvidó escribir una línea de la consigna”, intentó explicar una tercera persona.

Un profesional añadió: “La primera parte de la consigna antes de ‘5a)’ indica que el pastel tarda 30 minutos en cocinarse y que los brownies tardan 10 minutos más que el pastel. Como profesor, espero que enseñes a ‘leer toda la pregunta antes de intentar responder’”.

Otros usuarios criticaron la redacción confusa del ejercicio.

“Jamás escuché a alguien decir ‘25 para las 12’ (en referencia a cómo estaba escrito el problema en inglés). Simplemente, son las 11:35. Se dice ‘y media’, ‘y cuarto’ o ‘menos cuarto’. Lo demás, por lo general, se redondea. En repostería, lo correcto es usar la hora exacta en minutos”, señaló un usuario.

Otro usuario cuestionó los tiempos de cocción indicados en el problema.

“¿Los brownies no tardan 5 minutos menos? De 11:10 a 11:35 son 25 minutos, frente a los 30 del pastel”.

“Pero no tengo idea de cuál es la postura de Dina en esto ni de si estoy de acuerdo con ella”, escribió alguien.

Respuesta: Se necesita más información para resolver este problema.

Traducción de Leticia Zampedri