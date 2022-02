I’ll tell you what I want, what I really, really want: un kit de Lego de las Spice Girls, por supuesto.

Si vestirte como tu quíntuple girl power favorito era lo tuyo, estarás tan emocionado como nosotros al saber que Lego ha transformado a la banda en forma de Brickheadz. Sí, has leído bien.

Este nuevo lanzamiento, que rinde homenaje a la actuación de la banda con “Wannabe” y “Who Do you Think You Are” en los Brits de 1997, te llevará de vuelta a los noventa.

El set de 578 piezas contiene todo lo necesario para revivir a la banda y despertar una seria nostalgia. Cada personaje fue diseñado con su propio estilo personal muy en mente - Ginger Spice, por supuesto, con ese vestido de la Union Jack.

Sin duda, no hay mejor manera de celebrar a las mujeres que inventaron el girl power. Así que, si quieres formar parte de la pandilla, sigue leyendo para saber todo lo que hay que saber sobre el lanzamiento y descubrir cómo puedes tener la oportunidad de ganar un set firmado.

Lego Brickheadz Spice Girls: ₤49,99 (US$68), Lego.com - disponible a partir del 1 de marzo

(Lego)

El grupo ha vuelto a reunirse en forma de Lego y estamos casi tan emocionados como cuando anunciaron su Spiceworld Tour.

Este set de 578 piezas contiene todo lo que necesitas para construir tu propio tributo. Cada miembro tiene su propio look de moda: Baby Spice con un minivestido rosa, Scary Spice con un estampado de leopardo, Sporty Spice con ropa deportiva, Ginger Spice con su inconfundible vestido de la Union Jack y Posh Spice con una minifalda negra. Por supuesto, no vienen solas: también hay micrófonos y soportes en la caja.

El nuevo set estará disponible para su compra el próximo mes y los verdaderos fans también podrán conseguir un set firmado participando en el sorteo en Lego VIP a partir del 1 de marzo. Lego, nos has alegrado la vida.

Códigos de descuento

Para los últimos descuentos en Lego, prueba los siguientes enlaces:

Las reseñas de productos de IndyBest son consejos imparciales e independientes en los que puedes confiar. En algunas ocasiones, obtenemos ingresos si haces clic en los enlaces y compras los productos, pero nunca permitimos que esto sesgue nuestra cobertura. Las reseñas se elaboran mediante una mezcla de opiniones de expertos y pruebas en el mundo real.