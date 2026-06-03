Siete años después de la muerte de Karl Lagerfeld, su famosa gata Choupette, conocida por la vida de lujos que llevaba, no ha recibido nada de la herencia que alguna vez generó titulares alrededor del mundo y la señalaban como futura “gata más rica del mundo”.

Françoise Caçote, exama de llaves de Lagerfeld y la mujer que quedó a cargo de Choupette tras la muerte del diseñador en febrero de 2019, aseguró a The Atlantic: “Quiero ser totalmente transparente: hasta hoy no hemos recibido absolutamente nada”.

Actualmente, Choupette vive en un departamento en París junto a Caçote, su esposo y su hijo adolescente.

Caçote explicó que tuvo que “contratar abogados costosos para reclamar la herencia a mi nombre y asegurarme de que se respeten los deseos de Karl”, mientras continúa trabajando medio tiempo para mantener a la gata birmana de color crema azulado, que hoy tiene 14 años.

“Mientras todo esto se resuelve, hago todo lo posible por cumplir sus deseos, sobre todo asegurarme de que a Choupette no le falte nada. Esa es mi prioridad”, dijo.

“Lo más importante es que sea feliz, que esté rodeada de amor y cariño, y que esté protegida como Karl habría querido. Seguimos esperando que algún día todo esto se resuelva de forma pacífica”.

Choupette llegó a la vida de Lagerfeld en 2011, cuando el modelo francés Baptiste Giabiconi la dejó a su cuidado durante las vacaciones de Navidad. El diseñador se encariñó con ella casi de inmediato y terminó convenciendo a Giabiconi de dejársela de manera permanente.

“Nunca pensé que podría enamorarme así de un animal. Si la vieran, lo entenderían”, dijo alguna vez.

Lagerfeld la describía como “el centro del mundo” y “mi único gran amor”. También aseguraba que viajaba en jet privado, comía platos preparados por chefs servidos en vajilla fina y tenía dos empleadas domésticas dedicadas a registrar sus rutinas diarias en diarios escritos a mano.

Desde la muerte de Lagerfeld en 2019, Choupette vive en París junto a Caçote, aunque todavía participa de manera ocasional en campañas comerciales a través de My Pet Agency, una agencia parisina dirigida por su representante, Lucas Bérullier. Además, su cuenta oficial de Instagram supera actualmente los 279.000 seguidores.

Bérullier contó a The Atlantic que las marcas siguen acercándose a Choupette para posibles colaboraciones, aunque bajo reglas estrictas pensadas para proteger el bienestar de la gata. Entre ellas figuran límites de dos horas para las sesiones de fotos y el uso de gatos sustitutos cuando ella simplemente no quiere colaborar.

“Seamos honestos, no podemos pedir millones por una publicación o una sesión de fotos”, dijo a la revista. También explicó que las cifras millonarias vinculadas a Choupette durante la vida de Lagerfeld respondían, sobre todo, al peso de su nombre.

“Los clientes pagaban principalmente por la marca Lagerfeld, y también porque él era el fotógrafo, diseñador y director creativo”, añadió.

Las especulaciones sobre la fortuna de Karl Lagerfeld comenzaron casi de inmediato tras la muerte del diseñador alemán, quien falleció por cáncer de próstata a los 85 años, en febrero de 2019. El patrimonio del histórico director creativo de Chanel y Fendi, construido a lo largo de décadas, se estimaba en más de 200 millones de dólares.

Según distintos reportes, su testamento dejaba gran parte de esa fortuna a su asistente de confianza, Sébastien Jondeau; a su ahijado, Hudson Kroenig; y a los modelos Brad Kroenig y Baptiste Giabiconi.

Después de su muerte, algunos informes señalaron que se habrían reservado alrededor de 1,5 millones de dólares para el cuidado de Choupette, mientras que otros medios especulaban con la posibilidad de que la gata heredara parte de la fortuna.

Sin embargo, más de siete años después, todavía no está claro cuál era el valor exacto del patrimonio de Lagerfeld, qué establecía realmente su testamento ni cuánto dinero terminó destinado a Choupette. Esto se debe a que los documentos sucesorios en Francia no son públicos y a que la herencia se ha visto envuelta en disputas fiscales y procesos judiciales.

Según medios alemanes, además, una persona cuya identidad no fue revelada impugna la validez del testamento de Lagerfeld. Si el documento fuera anulado bajo la legislación sucesoria francesa, parte de la fortuna podría terminar en manos de sus sobrinos y sobrinas residentes en Estados Unidos, quienes se mantuvieron alejados de la vida pública del diseñador.

Françoise Caçote (segunda desde la derecha), Choupette y Lucas Bérullier (a la derecha) durante un evento de presentación en París, Francia ( Getty )

En 2015, Lagerfeld aseguró en una entrevista con The New York Times Magazine que no tenía “ninguna familia” y afirmó que llevaba 40 años sin ver a su hermana Christiane, quien vivía en Estados Unidos.

Sin embargo, años después, su sobrina Caroline Wilcox contó a The Atlantic que la familia mantenía contacto ocasional. También recordó que Lagerfeld diseñó su vestido de novia en 1992 y lo envió a Connecticut a bordo del Concorde apenas un día antes de la ceremonia.

Según la legislación francesa, los animales no pueden heredar dinero ni propiedades de forma directa, ya que legalmente son considerados bienes y no personas jurídicas.

Por eso, cualquier suma destinada a Choupette habría tenido que administrarse a través de una persona. En ese contexto, se entiende que Caçote fue designada como la responsable de cuidar a la gata y gestionar esos recursos.

Traducción de Leticia Zampedri