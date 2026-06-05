El youtuber Jesse Ridgway ha respondido a las intensas críticas que ha recibido en Internet por la decisión que él y su esposa, Ashley Ridgway, tomaron de interrumpir su embarazo tras un diagnóstico de síndrome de Down.

Durante las últimas dos décadas, Jesse (también conocido como McJuggerNuggets) ha creado populares series web con guion y las ha publicado a través de su canal de YouTube, donde cuenta con más de 4 millones de suscriptores.

La semana pasada, publicó en su canal personal un video del momento en que él y Ashley recibieron los resultados de una amniocentesis —una prueba diagnóstica que se realiza durante el embarazo para detectar anomalías genéticas— y descubrieron que su bebé por nacer tenía el trastorno trisomía 21, también conocido como síndrome de Down. Esta discapacidad del desarrollo se produce cuando una persona nace con un cromosoma adicional y puede afectar el desarrollo de su cerebro y su cuerpo.

El miércoles, Jesse compartió un comunicado en su historia de Instagram para revelar que él y Ashley habían tomado la “difícil decisión” de interrumpir el embarazo. “Sé que algunos de ustedes pueden estar muy decepcionados al escuchar esta noticia. Estamos devastados”, escribió en la publicación, que ya no está disponible, según informó el periódico Los Angeles Times. “Esto ha sido extremadamente traumático para ambos, especialmente para Ashley; ella se sometió al procedimiento a principios de esta semana y se está recuperando”, agregó.

Al día siguiente, Jesse compartió otra publicación en la que revelaba los mensajes de odio que había recibido desde que había difundido la noticia.

open image in gallery Jesse Ridgway y su esposa, Ashley, afirmaron que habían tomado la “difícil decisión” de interrumpir el embarazo tras saber que su bebé padecía trisomía 21 ( @JesseRidgwayMJN / YouTube )

“Nunca había visto tanto odio y tanta virulencia hacia dos personas que lloran la pérdida de su hijo nonato y toman una decisión imposible”, escribió en una extensa publicación el jueves en X.

“Las últimas 24 horas han revelado una faceta de la humanidad profundamente perturbadora. Que nos llamen ‘asesinos de m****a, malvados’, que nos comparen con Hitler y que recibamos amenazas de muerte sin parar. Ver cómo utilizan a mi perro de seis años con enfermedad renal en etapa 4 como arma, manipular mis palabras e intenciones en un tuit o decir que lamentaremos esta decisión para siempre y que debemos arrepentirnos ante Dios es una auténtica locura”, expresó.

Jesse continuó: “Si alguna vez quisieron asombrarse de la depravación de la gente en Internet, solo tienen que ver las respuestas a mi último tuit. Es un desastre de proporciones épicas. Esto refleja el mundo y el panorama actual en el que vivimos. Lo más preocupante es que mucha gente usa a Dios o a Jesús como justificación para amenazarnos y querer condenarnos al infierno… me parece bastante hipócrita”.

También se dirigió a los críticos que decían que habrían conservado a un niño con síndrome de Down o lo habrían dado en adopción. “Pueden hacer todo eso”, escribió el youtuber, y añadió: “Sin embargo, muchos de los que critican ni siquiera tienen hijos, y mucho menos uno con una condición médica, y probablemente nunca harán lo que dicen que van a hacer”.

open image in gallery Jesse Ridgway ha dicho que está viendo cómo se dicen “barbaridades” sobre él y su esposa en Internet ( Getty )

“Se han dicho barbaridades sobre mi esposa y sobre mí en cuentas muy grandes. Me resulta incomprensible que haya gente tan despreciable con tantos seguidores. Si no puedes aportar nada útil a la conversación aparte de insultar, mejor no publiques”, manifestó.

A pesar de las críticas, Jesse afirmó que era importante para él compartir esta historia públicamente. “La gente todavía necesita ver la vulnerabilidad y escuchar la cruda verdad. Hay un sufrimiento real que se vive en silencio y con miedo”, continuó.

“Nunca ha habido un momento más importante para alzar la voz y expresarse sobre las cosas que importan. No dejes que una minoría ruidosa te impida compartir tu verdad”, concluyó.

Según el sitio web Healthline, el 67 % de las mujeres en EE. UU. que reciben un resultado positivo en la prueba del síndrome de Down optan por interrumpir el embarazo.

Traducción de Sara Pignatiello