La Luna rosa llena alcanzará su punto máximo para el lanzamiento de Artemis de la NASA

La luna llena de abril alcanzará su punto máximo pocas horas antes del lanzamiento del Artemis II de la NASA, que llevará a los astronautas a la Luna por primera vez en más de 50 años.

Conocida como la Luna rosa, nombre que recibe por las flores que aparecen en esta época del año, aparecerá el jueves a las 3:12 a. m. en el Reino Unido (10:12 p. m. EDT del miércoles).

El despegue de la histórica misión espacial está programado para las 18:24 (hora del este de Estados Unidos) desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, lo que significa que los astronautas estarán de camino a la Luna a bordo de la nave espacial Orion cuando esta alcance su máxima iluminación.

La misión consistirá en un viaje de 10 días alrededor de la Luna, con una tripulación de cuatro personas que los llevará más lejos de la Tierra de lo que cualquier ser humano haya viajado jamás.

Esto se debe a que la posición orbital de la Luna a principios de abril de 2026 está ligeramente más alejada de la Tierra que la última vez que los astronautas siguieron una trayectoria similar a gran altitud alrededor de la Luna durante la misión Apolo 13 en 1970.

No será posible ver la nave espacial Orión en vuelo sin un telescopio de alta potencia, aunque cualquier persona con conexión a internet podrá seguir en directo su posición en la página web de la NASA.

Según el último pronóstico meteorológico de la Oficina Meteorológica del Reino Unido, la luna llena será visible en gran parte del Reino Unido, aunque la nubosidad la ocultará para quienes se encuentren en el sureste y el noreste de Inglaterra.

open image in gallery Previsión de nubosidad para las 3:00 a. m. del 2 de abril de 2026 (Oficina Meteorológica del Reino Unido).

La Luna seguirá apareciendo llena la noche del jueves y ofrecerá así otra oportunidad para contemplar el espectáculo celestial.

A pesar de su nombre, la Luna no se verá realmente rosa, aunque por coincidencia puede adquirir un tono rosado cuando esté cerca del horizonte debido a las condiciones atmosféricas.

La noche del miércoles, la Luna saldrá por la región sureste del cielo justo después de la puesta del Sol.

La próxima luna llena, conocida como la Luna de las flores, tendrá lugar a las 6:23 p. m. (hora británica) del viernes 1 de mayo.

Traducción de Olivia Gorsin