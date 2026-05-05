¿Cuáles son las obsesiones más comunes de los estadounidenses?

Los estadounidenses están tan hastiados del "problema de obsesión" que el 64 % cree que la gente tiende a obsesionarse por casi cualquier cosa.

Según una encuesta de 2.000 adultos por Talker Research para Pancho's Cheese Dip, la comida es el objetivo principal de estas fijaciones culturales. El 65 % de los encuestados admiten obsesionarse con lo que comen.

Estas obsesiones abarcan desde el uso de freidoras de aire (46 %) y las bebidas sin azúcar (45 %) hasta los aperitivos "saludables" (44 %) y tendencias como el proteinmaxxing (28 %).

Al contrario, al 62 % le resulta agotador seguir el ritmo de las modas de bienestar, y el 61 % está cansado de evitar los alimentos que le encantan solo para perder peso.

Los datos sugieren un fuerte deseo de volver a adoptar un enfoque más despreocupado hacia la alimentación, ya que el 77 % cree que comer debería ser divertido y el 68 % opina que el país sería más feliz si la gente dejara de analizar en exceso sus dietas.

Como reacción contra las tendencias modernas, el 57 % está harto de que le digan qué debe comer, y el 37 % intenta activamente adoptar una postura "contracultural" frente a las obsesiones alimentarias populares.

La alegría de comer los alimentos favoritos sin sentir culpa es tan profunda que los encuestados la compararon con relajarse en una playa (38 %) o incluso con el día de su boda (9 %), mientras que el 16 % lo vio como una forma de hacer un gesto de desafío a los influencers de la salud.

Las preferencias sociales subrayan aún más este alejamiento de la cultura alimentaria restrictiva.

Por ejemplo, el 64 % elegiría una margarita en una terraza antes que un batido de proteínas después del gimnasio (36 %), y el 92 % preferiría compartir sus aperitivos favoritos con amigos antes que asistir a una clase de spinning (8 %).

La salsa de queso se perfiló como uno de los principales "placeres culpables", especialmente para el 50 % de la generación Z, quienes bromearon diciendo que se lo beberían como agua.

En definitiva, el 73 % de los estadounidenses desearían poder borrar permanentemente al menos una moda alimentaria de la conciencia pública, priorizando el disfrute sencillo frente al 23 % que, con frecuencia, se siente juzgado por sus elecciones dietéticas.