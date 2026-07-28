¿Importa el dinero al buscar el amor?

Una cuarta parte de los estadounidenses cree que su situación financiera les ha impedido encontrar el "amor verdadero", según una nueva encuesta.

Esto se reveló en una nueva encuesta de 2.000 estadounidenses que examinó la intersección entre las finanzas, las citas románticas y la búsqueda del amor.

Los encuestados más jóvenes fueron más propensos a creer que sus finanzas les han impedido encontrar el "amor verdadero". El 40 % de la generación Z lo admitió, en comparación con solo el 11 % de los baby boomers.

En general, la generación Z le dio más importancia a la correlación entre el dinero y el amor que las generaciones mayores.

Ocho de cada 10 encuestados de la generación Z (78 %) dijeron que el salario de una persona determinará si puede encontrar el "amor verdadero", en comparación con solo el 32 % de los baby boomers.

¿Y cuál es el salario necesario para el amor verdadero? En conjunto, los encuestados dijeron que $106.417.

Encargada por la aplicación de finanzas personalesCurrent y realizada por Talker Research, la encuesta reveló que el 15 % de los encuestados incluso ha terminado una relación específicamente debido a su situación financiera.

Los encuestados señalaron el pedir dinero prestado constantemente (30 %) y la irresponsabilidad general con el dinero (27 %) como los principales factores de la ruptura, mientras que otros mencionaron la falta de una visión a largo plazo como motivo del fin de la relación (23 %).

La mitad de los encuestados quisiera salir en más citas, pero las finanzas se lo impiden.

Y un porcentaje similar (52 %) dijo que la preocupación por la "crisis de accesibilidad económica" está afectando sus hábitos de citas. Esta cifra fue mucho más alta entre los hombres (60 %) en comparación con las mujeres (46 %).

Esto podría deberse en parte a la presión de pagar las citas. El 49 % de los encuestados dijeron que "el hombre" debería pagar en una primera cita, y los hombres fueron más propensos a decir esto (59 % frente al 42 % de las mujeres).

Solo el 6 % de los encuestados dijeron que debería pagar "la mujer", mientras que el 24 % señaló que el género no importa, sino que debería pagar quien haya invitado a la otra persona a salir. Esto puede ser porque el 31 % de los encuestados están saliendo con menos frecuencia en 2026 que en años anteriores.