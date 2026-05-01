El naturalista británico David Attenborough cumple 100 años: cinco secretos para una vida larga y saludable

David Attenborough, el aclamado naturalista y defensor del medio ambiente, cumplirá 100 años el próximo mes, el 8 de mayo. Este extraordinario hito no solo celebra una trayectoria de siete décadas que transformó profundamente nuestra comprensión del mundo natural, sino que también invita a reflexionar sobre los secretos de una vida larga y saludable. La BBC conmemorará la ocasión con una semana de programación especial, que incluye un nuevo documental, Making Life on Earth: Attenborough's Greatest Adventure, que ofrece una mirada entre bastidores a su emblemática serie de 1979, Life on Earth.

Si bien la esperanza de vida humana aumentó de forma constante en los últimos dos siglos, alcanzar el siglo de vida sigue siendo un logro extraordinario, que despierta gran curiosidad sobre los factores que contribuyen a tal longevidad. El Dr. Mohammed Enayat, médico de cabecera y fundador de la clínica de longevidad HUM2N, con sede en Londres, define esta tendencia de salud cada vez más popular como “un enfoque que busca que su salud funcione a su favor durante el mayor tiempo posible para, en última instancia, brindarle la mejor calidad de vida posible durante el mayor tiempo posible”.

Explica que la medicina de la longevidad se centra en implementar intervenciones para prevenir el declive, el deterioro, la disfunción y las enfermedades que suelen asociarse al envejecimiento. “Ayuda a identificar los procesos internos en los que debemos trabajar cuanto antes para poder implementar intervenciones como la suplementación, la nutrición, las modificaciones del estilo de vida, los cambios de comportamiento, la educación y, en ocasiones, también terapias inteligentes”, explica el Dr. Enayat.

El Dr. Enayat destaca varias áreas cruciales para las personas que buscan aumentar sus posibilidades de vivir hasta los 100 años.

open image in gallery El rey Carlos III (a la derecha) se encuentra con David Attenborough durante el estreno de ‘Ocean with David Attenborough’ en el Southbank Centre, en el Royal Festival Hall de Londres ( Alistair Grant/PA )

Haz ejercicio a diario

“El movimiento es un pilar fundamental de la salud, ya que debemos asegurarnos de que nuestro cuerpo realice suficiente gasto energético para mantener un metabolismo saludable, además de conservar la masa muscular y la función del sistema musculoesquelético”, afirma el Dr. Enayat. Para preservar estas funciones vitales en la vejez, recomienda priorizar el ejercicio intenso. “Intenta sudar un par de veces por semana, porque si no sudas, no estás aprovechando al máximo tu cuerpo ni entrenando tu sistema cardiovascular y metabólico para obtener energía rápidamente”, añade. También recomienda centrarse en los músculos de la cadena posterior. "Intenta ejercitar los glúteos, los isquiotibiales y el core para mantener la activación y el tamaño muscular", aconseja el Dr. Enayat. “Puedes hacer planchas, sentadillas o sentadillas con balón”.

open image in gallery Senior couple running together (Alamy/PA) ( Alamy/PA )

Evita el estrés

El estrés crónico puede tener efectos profundamente perjudiciales para nuestra salud. “El estrés desencadena una respuesta inflamatoria masiva en el cuerpo”, advierte el Dr. Enayat. Puede desregular nuestros niveles de azúcar en sangre y provocar resistencia a la insulina, lo que conlleva consecuencias negativas. El estrés agota nuestras hormonas del estrés, lo que puede causar desequilibrios tiroideos y hormonales, y también puede afectar nuestro sistema digestivo e impedir que digeramos y absorbamos los nutrientes de manera eficiente. Todo esto ocurre a corto plazo, por lo que, si lo acumulamos, nuestro equilibrio interno se verá gravemente afectado. Por lo tanto, sugiere desarrollar estrategias para regular el estrés. “Creo que es muy importante intentar desarrollar cierta autoconciencia sobre qué nos impulsa a generar una respuesta de estrés y qué puede causarnos falta de aire, pensamientos acelerados y taquicardia”, afirma el Dr. Enayat. “Desarrolle herramientas, como ejercicios de respiración, meditación, oración o gratitud, para restablecer el equilibrio de nuestro sistema nervioso”.

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Duerme bien

“Durante el sueño ocurren muchas cosas buenas que nos ayudan a vivir más tiempo y con mejor salud”, explica el Dr. Enayat. “Por ejemplo, producimos linfocitos T que ayudan a regular nuestro sistema inmunitario y células madre que estimulan la regeneración y la liberación de factores de crecimiento durante la fase de sueño profundo”. Desde la perspectiva de la longevidad, recomienda implementar cambios en el estilo de vida para mejorar el sueño profundo. “Intenta evitar la estimulación a altas horas de la noche, especialmente la luz azul”, aconseja. “Evita comer demasiado tarde, ya que la digestión te mantiene despierto, y evita el alcohol, ya que te impide conciliar un sueño profundo”. Ajustar el entorno para dormir también puede ser beneficioso. “Las persianas opacas pueden ser útiles y los estudios demuestran que los ambientes más frescos pueden favorecer el sueño profundo”, señala el Dr. Enayat.

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Ten una buena alimentación

“Lo que consumimos a través de nuestra alimentación es fundamental, ya que una mala alimentación conlleva inflamación, desequilibrio hormonal y disfunción metabólica”, afirma el Dr. Enayat. “Cuando se combinan todos estos efectos, se crea un caldo de cultivo para enfermedades crónicas como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular”. “Su principal consejo nutricional es considerar los alimentos como combustible o medicina, en lugar de como consuelo”. Además, recomienda priorizar “los alimentos integrales sobre los procesados y asegurarse de consumir suficiente proteína, verduras y grasas saludables”.

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Comunidad y propósito

Más allá de los pilares fundamentales de la salud física, el Dr. Enayat destaca los factores indirectos que influyen en la salud y la enfermedad, como el sentido de propósito y la pertenencia a una comunidad. Menciona a David Attenborough como un ejemplo paradigmático de alguien con un claro sentido de propósito, un sistema de valores definido y una profunda comprensión de la comunidad. Relacionarse con los demás, conversar y compartir experiencias con vecinos, familiares y amigos puede ayudar a las personas a mantenerse activas, regular su sistema nervioso, encontrar un propósito y la motivación para comenzar el día. Contar con el apoyo de otras personas en los momentos difíciles que todos enfrentamos es crucial para mejorar la calidad de vida, concluye.

Traducción de Olivia Gorsin