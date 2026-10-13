Encuesta revela que el 56 % quiere saber cuándo una marca usa IA

La mayoría de las personas (66 %) se sienten cómodas usando IA en su vida personal y profesional, pero todavía hay una línea que no están dispuestas a cruzar.

Un nuevo estudio global con 11.000 encuestados reveló que la persona promedio usa IA de forma consciente unas seis veces por semana con India en primer lugar (14,2 veces) e Indonesia en segundo lugar (10,5 veces).

Además, los encuestados estiman que interactúan con IA sin querer otras cuatro veces por semana (4.3) y sospechan que se topan con ella cuatro veces más (4.3).

Realizada por Talker Research en nombre dePing Identity, la encuesta encontró que, al interactuar con una marca, el 56 % considera más importante saber cuándo se usa IA, más del doble que quienes prefieren el resultado más rápido y preciso sin importar si se divulga (26 %).

La IA no divulgada genera alarma: el 39 % se vuelve más cauteloso con la información personal que comparte, y el 20 % evitaría la marca en el futuro, mientras que otro 20 % abandonaría el sitio web de inmediato.

Los estadounidenses (23 %) y los australianos (24 %) son los más propensos a irse al instante si sospechan que interactúan con IA no divulgada.

Las áreas en las que los encuestados se sienten más cómodos dejando que la IA actúe en su nombre son el aprendizaje general (37 %), el apoyo en proyectos de bricolaje (32 %) y la asistencia creativa (32 %).

También la aceptarían para resumir reuniones o redactar informes (24 %), buscar empleo (24 %), planear comidas (23 %) e incluso revisar una oferta de trabajo (18 %).

La confianza cae en temas más delicados: casi uno de cada cinco la usaría para una herida leve (17 %) o para entender condiciones médicas crónicas (16 %), pero solo el 12 % para consejos de salud mental y el 10 % para recomendaciones de medicamentos recetados.

En teoría, los encuestados confiarían en que la IA hiciera una compra en su nombre. Aun así, solo el 31 % confiaría realmente en que la IA tome decisiones por su cuenta, como agendar citas o elegir productos, aunque en India esa cifra sube al 70 %, la más alta de todos los países encuestados.