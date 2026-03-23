Leonid Radvinsky, propietario de OnlyFans, fallece de cáncer a los 43 años

Leonid Radvinsky, el multimillonario propietario de OnlyFans, la plataforma de contenido para adultos, falleció a causa de un cáncer, según ha informado la empresa. Tenía 43 años.

Radvinsky transformó la industria de la pornografía con el modelo de suscripción de OnlyFans tras adquirir en 2018 la empresa propietaria y operadora de la plataforma.

“Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de Leo Radvinsky. Leo falleció en paz tras una larga batalla contra el cáncer”, declaró un portavoz de la empresa en un comunicado el lunes, haciendo hincapié en que la familia de Radvinsky solicita privacidad. Se sabe poco sobre la vida personal de Radvinsky y rara vez hablaba en público.

OnlyFans permite a los creadores cobrar directamente por su contenido. Si bien atrae a algunas celebridades, atletas y otras figuras públicas como una forma de interactuar con los fans y monetizar esas interacciones, es ampliamente conocido por su uso entre quienes producen o buscan contenido pornográfico.

El aumento de la popularidad del sitio en la industria del porno coincidió con la pandemia, cuando muchas trabajadoras sexuales se unieron a OnlyFans como alternativa a los lugares de encuentro y las interacciones presenciales. La plataforma ha sido tremendamente lucrativa para algunas personas, ya que les permite ganar miles de dólares cada mes. La empresa ha informado que genera miles de millones de dólares anuales en ingresos brutos y cuenta con cientos de millones de usuarios.

Al principio de su carrera, Radvinsky creó un sitio web llamado MyFreeCams, según Reuters, que fue pionero en permitir que la gente pagara por contenido explícito en línea.

Nacido en Ucrania, Radvinsky creció en Chicago y estudió economía en la Universidad Northwestern, donde fue el mejor estudiante de su promoción.

Radvinsky adquirió Fenix International Limited, la empresa propietaria y operadora de OnlyFans, en 2018 y se desempeñó como su director y accionista mayoritario.

Radvinsky también fue inversor ángel en varias otras empresas y apoyó diversos proyectos filantrópicos a nivel mundial. Según su sitio web personal, entre las organizaciones a las que había realizado donaciones se encontraban el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, la organización de bienestar animal The West Suburban Humane Society y la Facultad de Medicina de la Universidad de Chicago.