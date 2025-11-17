Día de la revolución mexicana: ¿por qué es día de asueto el tercer lunes de noviembre?

Del sábado 15 y hasta el lunes 17 de noviembre, los estudiantes y trabajadores mexicanos tendrán la posibilidad de gozar de un puente vacacional de tres días, tal como lo estipula el calendario oficial de la SEP (Secretaría de Educación Pública) y la Ley Federal del Trabajo.

Según el Artículo 74 de este ordenamiento, el tercer lunes de noviembre se considera “día de asueto”, en conmemoración al aniversario de la Revolución Mexicana. De acuerdo con las autoridades educativas, no habrá penalizaciones a los alumnos ni maestros; y en el ámbito laboral, los empleadores y empleados deben coordinar esfuerzos para saber quiénes sí y quiénes no trabajarán en ese día.

En caso de que algún trabajador labore ese día tiene derecho a cobrar el doble de su salario diario, no importando si tienen un contrato o no. Aplica para empleados de confianza y de planta. Se prevé que las actividades se reanuden el martes 18 de noviembre.

¿Por qué es día feriado el 20 de noviembre en México?

Como cada 20 de noviembre en México, se conmemora el aniversario de la Revolución Mexicana. Se trata de un evento armado que inició en 1910, derivado del descontento social que había hacia la dictadura del entonces presidente, Porfirio Díaz. Este hecho desencadenaría una guerra civil que transformaría las estructuras políticas y sociales del país.

De acuerdo con el Gobierno del Estado de México, las principales causas de la Revolución Mexicana fueron la desigualdad social y la concentración de la riqueza. A pesar de que el Porfiriato (1877-1910) fue una época de bonanza, los grandes capitales quedaron concentrados en unas cuantas manos nacionales y extranjeras.

Además de ello, en el país no existía una libertad política, puesto que el pueblo no podía elegir a sus representantes. Todo era impuesto por Díaz, quien, en su afán de concentrar el poder, permaneció 30 años en la Presidencia del país. Díaz despojó de sus tierras a campesinos con la creación de reformas punitivas para el campo;o rdenó la creación de latifundios, es decir, la explotación agraria a manos de unos cuantos; e inhibió la libertad de expresión, al censurar a la prensa y opacar las huelgas.

Entre los personajes destacados de este movimiento, se encuentran Francisco I. Madero, fiel opositor al régimen de Díaz, y quien además ocupó la presidencia en 1913. Con pocos avances para la naciente democracia, Madero fue asesinado “de manera desleal e inesperada por el general Victoriano Huerta”, refiere el Gobierno de México. Otro de ellos fue Emiliano Zapata, quien impulsó la igualdad y la justicia social en el sur del país. Finalmente, fue asesinado en 1919 por el presidente Venustiano Carranza.

Entre las consecuencias que trajo la Revolución Mexicana fue la renuncia de Porfirio Díaz, la promulgación de una nueva Constitución en 1917; la reforma agraria; nacionalización del suelo y subsuelo; reforma a la ley de educación pública; así como la creación del sindicalismo; y la repartición de los latifundios.