Feriados en Estados Unidos 2026: lista completa de las fechas federales

La primavera ya está aquí, y con ella llega el Viernes Santo, mientras el Domingo de Pascua está a la vuelta de la esquina.

Este año, el Viernes Santo cae el viernes 3 de abril, unas dos semanas antes que el año pasado. En el calendario cristiano, este día conmemora la crucifixión y muerte de Jesús, antes del Domingo de Pascua, que celebra su resurrección, según los Evangelios. Para los cristianos ortodoxos, el Viernes Santo se celebrará el viernes 10 de abril.

Sin embargo, el Viernes Santo y la Pascua no son días festivos federales porque el gobierno federal reconoce principalmente las conmemoraciones públicas que no son celebraciones religiosas.

Depende de cada empleador decidir si ofrece tiempo libre o pago adicional por trabajar en días festivos federales.

Estas son las fechas de los días festivos de Estados Unidos en 2026 para marcar en tu calendario.

El calendario de días festivos federales de EE. UU. incluye 11 fechas importantes ( Getty/iStock )

Jueves 1.º de enero: la entrada del año nuevo es un festivo federal.

la entrada del año nuevo es un festivo federal. Lunes 19 de enero: el Día de Martin Luther King Jr. se celebra el tercer lunes de enero, en un día cercano al cumpleaños de Luther King, quien nació el 15 de enero de 1929, en Atlanta, Georgia.

el Día de Martin Luther King Jr. se celebra el tercer lunes de enero, en un día cercano al cumpleaños de Luther King, quien nació el 15 de enero de 1929, en Atlanta, Georgia. Lunes 16 de febrero: Presidents Day, o Día de los Presidentes, se celebra el tercer lunes de febrero, en conmemoración al natalicio del primer presidente de Estados Unidos, George Washington, el día 22 de febrero de 1732.

Presidents Day, o Día de los Presidentes, se celebra el tercer lunes de febrero, en conmemoración al natalicio del primer presidente de Estados Unidos, George Washington, el día 22 de febrero de 1732. Lunes 25 de mayo: Memorial Day, o Día de los Caídos, es el último lunes de mayo y se conmemora a los civiles y soldados que fallecieron al servicio de la nación.

Memorial Day, o Día de los Caídos, es el último lunes de mayo y se conmemora a los civiles y soldados que fallecieron al servicio de la nación. Viernes 19 de junio: Juneteenth celebra la fecha en que los esclavizados en Galveston, Texas, finalmente recibieron la noticia de que eran libres.

Juneteenth celebra la fecha en que los esclavizados en Galveston, Texas, finalmente recibieron la noticia de que eran libres. Sábado 4 de julio: Día de la Independencia de Estados Unidos.

Día de la Independencia de Estados Unidos. Lunes 7 de septiembre: Día del trabajo, se celebra el primer lunes de septiembre.

Día del trabajo, se celebra el primer lunes de septiembre. Lunes 12 de octubre: Columbus Day, o Día de la Raza, se celebra el segundo lunes de octubre para conmemorar la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo el 12 de octubre de 1492.

Columbus Day, o Día de la Raza, se celebra el segundo lunes de octubre para conmemorar la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo el 12 de octubre de 1492. Miércoles 11 de noviembre: Día de los Veteranos, en que se honra a todos los veteranos que sirvieron en la guerra.

Día de los Veteranos, en que se honra a todos los veteranos que sirvieron en la guerra. Jueves 26 de noviembre: Thanksgiving, o Día de Acción de Gracias, se celebra el cuarto jueves de noviembre.

Thanksgiving, o Día de Acción de Gracias, se celebra el cuarto jueves de noviembre. Viernes 25 de diciembre: Navidad, que en 2025 caerá en jueves.

Otros días importantes a tener en cuenta: