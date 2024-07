Una dama de honor recibió muchos elogios por dejar plantada a la novia luego de enterarse de que se burlaba de ella.

En una publicación compartida hace poco en el popular subreddit “¿Soy el malo de la historia?”, la muchacha explicó que sería una de las damas de honor en la boda de su compañera de piso, Shelly, y que otra de sus compañeras, Gaby, también acompañaría el cortejo nupcial.

Según comentó, en una oportunidad, Shelly decidió ir a ver vestidos de novia y, como Gaby no podía ir por motivos laborales de último momento, fueron sin ella. Cuando estaban en la tienda y mientras Shelly se probaba vestidos, le pidió a la autora de la publicación que le sacara fotos con su celular para enviárselas a su madre y a Gaby.

“Mientras abría la cámara, le llegó un mensaje de Gaby. No quise abrirlo, pero cuando me dispuse a cerrarlo, vi una foto mía de Instagram en una conversación previa. Se reían de la cara que puse para la foto y de mi atuendo. No parecían comentarios de buena fe”, explicó.

En consecuencia, decidió buscar más en detalle para ver si su nombre aparecía en otras conversaciones.

Rápidamente, comenzó a notar que esa no era la primera vez que se burlaban de ella.

“Descubrí que se habían enviado miles de fotos que había publicado yo misma, mi novio o mi madre. Las criticaron sin piedad”, señaló. Según la joven, no solo se burlaron de sus selfis e imágenes de cuando era bebé, sino que también criticaron su forma de hablar, de comer y de peinarse, lo cual habría comenzado un año atrás.

Luego, manifestó lo mucho que le había dolido ver esos mensajes, ya que le recordaban a cuando sufrió acoso durante su infancia. Además, agregó que ella nunca había criticado de esa forma a ninguna de las dos.

Después de ver los mensajes, sostuvo que no pudo contener su angustia y decidió irse de la tienda sin despedirse de su amiga. Al respecto, comentó: “Cuando llegué a casa, tenía un mensaje de Shelly preguntándome adónde me había ido, a lo que le respondí que me había ido a casa y que hablaríamos después. Unas horas más tarde, cuando me llamó, ella estaba confundida y dolida porque la había dejado sola, lógicamente. Le conté lo que había encontrado y le expliqué que sólo había entrado al chat por el primer mensaje que vi, de casualidad”.

Luego, contó que, por esta razón, Shelly se enojó, ya que sintió que había invadido su privacidad, y también le cuestionó que la hubiese dejado sola sin avisarle.

“Shelly me dijo que los mensajes no habían sido con mala intención y que sí me quería porque iba a ser su dama de honor. Además, me hizo responsable de mi propio malestar por haber leído las conversaciones. Tiempo después, Gaby me llamó para decirme que había invadido la privacidad de Shelly y que la había lastimado con mi comportamiento”, concluyó la autora de la publicación.

Otros usuarios de Reddit no tardaron en dar su opinión sobre la situación. De hecho, muchos la respaldaron e incluso la alentaron a que no asistiera a la boda.

“Si yo estuviera en tu lugar, le diría que no participara de la ceremonia. Una cosa es burlarse de alguien una vez, pero, según lo que cuentas, lo han hecho varias veces”, señaló un usuario.

Luego, agregó: “No parece que haya sido algo ingenuo. En tu lugar, no me sentiría mal en absoluto por haber leído los mensajes. Ella te dio su teléfono y, por suerte, te diste cuenta de la clase de personas que realmente eran”.

Otro usuario también estuvo de acuerdo y le comentó que las muchachas no eran buenas amigas, sobre todo dado el hecho de que no le habían pedido disculpas. Además, le sugirió que cortara la relación con ellas.

Por último, le aconsejó lo siguiente: “Bloquéalas y tómate tu tiempo para hacer amigos de verdad que te quieran y te respeten. No las necesitas y claramente no te valoran, así que no les des ni un segundo más de tu energía. Quiérete y respétate lo suficiente como para saber que te mereces algo mejor”.

Traducción de María Luz Avila