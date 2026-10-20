La actriz Hunter Schafer, estrella de ‘Euphoria’, afirma haberse sometido a una cirugía de afirmación de género

La actriz Hunter Schafer reveló que se sometió a una cirugía de afirmación de género el pasado mes de diciembre.

La actriz de 27 años, que saltó a la fama interpretando a la adolescente transgénero Jules Vaughn en el drama de HBO Euphoria junto a Zendaya, Sydney Sweeney y Jacob Elordi, confirmó el procedimiento en una nueva entrevista.

En declaraciones a la revista Elle, reveló que se sometió a una cirugía en la parte inferior del cuerpo, que modifica los genitales de una persona para que se ajusten a su identidad de género.

Ella dijo: “Tal vez sea bueno compartirlo, dada la tensión de la que hablaba entre esos dos mundos (realidad e ideología)”.

“Me operaron de la zona genital en diciembre; fue una experiencia increíble y me encanta”.

Y continuó: “Como dije, durante mucho tiempo acepté la parte de mí que trasciende las normas de género, y realmente quería intentar que ese cuerpo anterior funcionara, porque pensaba que tenía algo realmente genial y atrevido”.

Schafer recalcó que, si bien cada persona trans es diferente, la transición médica era lo correcto para ella.

Durante su recuperación, alquiló un apartamento grande donde amigos y familiares la visitaban mientras ella debía guardar reposo acostada.

Schafer afirma que se sometió a la operación en diciembre de 2025 ( Getty )

Ella dijo: “Creo que mi límite era de 150 pasos al día, lo cual no es nada”.

La actriz señaló cambios personales significativos desde que protagonizó por primera vez Euphoria, que se estrenó en 2019.

Ella se describió a sí misma como “solo una niña” en aquel entonces y agregó: “Era una persona diferente en muchos sentidos. Era muy introvertida y no tenía ningún interés en actuar frente al público. Había una coraza que ya no tengo”.

Schafer, que anteriormente salió con la cantante pop española Rosalía y con el también actor de Euphoria, Dominic Fike , añadió: “No tuve ninguna relación que haya durado más de dos años, y oí que a los dos años es cuando se empieza a parecer más a una relación de pareja que a un romance apasionado. Algo que se siente más sagrado e intencional”.

Schafer, que hizo la transición a los 14 años, calificó anteriormente las constantes conversaciones sobre su identidad trans como “humillantes" y “reduccionistas”.

“Sobre todo después de la escuela secundaria, estaba harta de hablar de ello. Trabajé muy duro para llegar hasta donde estoy, superando esos momentos tan difíciles de mi transición”, dijo en una entrevista con GQ en abril de 2024, “y ahora solo quiero ser una chica y seguir adelante”.

Traducción de Olivia Gorsin