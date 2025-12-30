Un felino salvaje que se creía extinto reaparece en Tailandia tras 30 años

Un gato de cabeza plana, un felino silvestre que se creía extinto, fue filmado en Tailandia tras 30 años sin registros documentados. Además, imágenes difundidas por el Sabah Forestry Department muestran al animal, de tamaño similar al de un gato doméstico, dentro del Princess Sirindhorn Wildlife Sanctuary.

La especie había sido registrada oficialmente por última vez en Tailandia en 1995. Posteriormente, cámaras instaladas en la reserva detectaron 13 ejemplares en 2024 y 16 en 2025.

Por otra parte, la organización de conservación Panthera señaló que estos hallazgos indican una concentración relativamente alta de la especie en esa zona.

Traducción de Leticia Zampedri