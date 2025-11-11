Las autoridades del sureste de Texas, EE. UU., creen haber descubierto la causa de la rotura de una represa que provocó la evacuación de 30 viviendas en la zona.

Según la directora de Gestión de Emergencias del condado de Polk, Courtney Comstock, es probable que los castores de la zona royeran un agujero de 20 cm descubierto en la presa del lago Carter, en Camden, a unos 110 km al norte de Houston.

Comstock dijo el lunes que los dueños de propiedades cercanas a la represa habían encontrado matorrales que parecían haber sido masticados por los animales, y que también se habían hallado en las proximidades huellas de castores.

La actividad de los castores “es una posibilidad, y ha sucedido con otras represas en el pasado”, según dijo al noticiero KHOU 11, aunque añadió que no se ha establecido una causa exacta de la fuga persistente.

Cientos de residentes que viven al sur de la represa del lago Carter recibieron un aviso para que evacuaran sus hogares el sábado por la noche ante la preocupación de que la represa se hubiera visto comprometida. Las autoridades indicaron que un residente de la zona había informado que “se filtraba agua a gran velocidad de la represa”.

open image in gallery Según la directora de Gestión de Emergencias del condado de Polk, Courtney Comstock, es probable que los castores royeran un agujero de 20 cm descubierto en la represa del lago Carter, en Camden, a unos 110 km al norte de Houston, Texas ( PA Archive )

Posteriormente, los residentes empezaron a bombear agua del lago durante el fin de semana para reducir la presión sobre la sección dañada de la represa.

Las autoridades informaron el lunes de que el nivel del agua había bajado considerablemente y que, como consecuencia, se había detenido la fuga.

El nivel del lago ha bajado unos 30 cm, aunque la intención es reducirlo un metro o metro y medio, según informó en un comunicado la Dirección de Emergencias del condado de Polk.

open image in gallery Cientos de residentes que viven al sur de la represa del lago Carter recibieron un aviso para que evacuaran sus hogares el sábado por la noche ante la preocupación de que la represa se hubiera visto comprometida. Las autoridades indicaron que un residente de la zona había informado que “se filtraba agua a gran velocidad de la represa” ( Google Maps )

“Una tubería de 15 cm que existe bajo el aliviadero también debería ayudar a drenar el exceso de agua que pueda acumularse en el lago. Los propietarios aseguran que los equipos de bombeo permanecerán en el lugar hasta que finalicen las reparaciones de la represa”, añade el comunicado.

Se ha permitido a los residentes regresar a sus hogares, aunque se les ha aconsejado que tengan precaución al circular por carreteras y cruzar puentes en zonas bajas, según informó el departamento.

“Agradecemos sinceramente la cooperación de los residentes que siguieron las directrices de evacuación voluntaria, así como la dedicación y el apoyo de los equipos de emergencia durante todo este incidente”, continuaron.

“Gestión de Emergencias permanecerá en contacto con los propietarios hasta que las operaciones de reparación de la represa estén totalmente terminadas”, concluyeron.

Traducción de Sara Pignatiello